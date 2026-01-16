Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з росії з початку 2026 року — ЗМІ

Китай із початку 2026 року повністю припинив імпорт електроенергії з росії і не закуповує навіть мінімальний обсяг, передбачений чинним контрактом, — близько 12 МВт. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в енергетичній галузі.

☝️ За їхніми даними, відновлення російського експорту електроенергії до КНР у 2026 році є малоймовірним. Основна причина — зростання вартості постачання з росії, яка з січня перевищила внутрішні ціни на електроенергію в Китаї, що зробило закупівлі економічно невигідними для Пекіна.

Контракт на постачання електроенергії між росією та Китайською державною енергетичною корпорацією було укладено у 2012 році. Він чинний до 2037 року. Документ передбачав постачання до Китаю близько 100 млрд кВт-год за весь період дії угоди, або орієнтовно 4 млрд кВт-год щороку.

📊 Формула ціни, закріплена в контракті, офіційно не розкривається. За інформацією ЗМІ, вона може бути прив’язана до одноставкової ціни на Далекому Сході рф. Ціна включає вартість потужності та електроенергії, тариф магістральних мереж за транспортування до транскордонної ЛЕП Амурська – Хейхе, а також маржу постачальника. Після цього китайські імпортери реалізують електроенергію на внутрішньому ринку за роздрібними цінами.

Водночас ціна електроенергії в Китаї залишається стабільною — близько 350 юанів за 1 МВт-год. Для порівняння, на Далекому Сході росії одноставкова ціна за підсумками січня може сягати 4,3 тис. рублів за 1 МВт-год, що приблизно на 42% більше, ніж на початку минулого року.

📢 У Міністерстві енергетики рф заявили, що постачання електроенергії до Китаю можуть бути відновлені лише у разі надходження відповідного запиту від китайської сторони та досягнення взаємовигідних економічних умов.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай встановив першу у світі морську вітрову турбіну потужністю 20 МВт, реалізовану компанією China Three Gorges Co.. Це підкреслює курс Пекіна на розвиток власної енергогенерації та зниження залежності від імпорту.

📌 Також повідомлялось, що на росії запровадили примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами данської компанії з виробництва будівельних матеріалів Rockwool. Усі заводи що розташовані на території рф та не припиняли діяльність після вторгнення рф в Україну.