Окупанти вперше скинули авіабомбу нової модифікації по Лозовій на Харківщині

Окупаційні російські війська вперше атакували місто Лозова на Харківщині авіабомбою нової модифікації УМПБ-5Р, випущеною з тимчасово окупованої території. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у своєму Telegram-каналі ввечері суботи, 18 жовтня.

📢 «Удар було завдано близько 17:40 по приватному житловому сектору. Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Постраждали п’ятеро осіб, серед них чоловік із травмами та 80-річна жінка, яка зазнала гострої стресової реакції», — йдеться у повідомленні прокуратури.

☝️ Правоохоронці уточнили, що росіяни використали реактивну керовану авіабомбу нової модифікації УМПБ-5Р, створену на основі ФАБ-250. Це перший зафіксований випадок застосування такого типу боєприпасу проти міста Лозова.

Зараз триває розслідування воєнного злочину, а фахівці встановлюють точні технічні характеристики використаного боєприпасу.

📢 «Бойова частина УМПБ-5 містить 99 кілограмів вибухової речовини. Якщо стандартні ФАБи з комплектами УМПБ долали до 60 км, то нова модифікація має додатковий реактивний двигун, який суттєво збільшує дальність», — пояснив у коментарі для Суспільного військовий оглядач видання Мілітарний Вадим Кушніков.

За його словами, цей тип боєприпасів дозволяє росіянам завдавати точкових ударів на значно більшій відстані, мінімізуючи ризик для власних літаків.

Раніше, 16 жовтня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБи) по околицях Миколаєва. Тоді фахівці припустили, що дальність польоту цих боєприпасів могла сягати до 150 кілометрів, що свідчить про нові технічні можливості російського арсеналу.

Також у суботу ворог завдав удару безпілотником по АЗС у Сумах, унаслідок чого поранено двох жінок. Окрім того, окупанти атакували безпілотниками та керованими бомбами кілька старостатів громад області.

☝️ Використання авіабомби УМПБ-5Р проти цивільної інфраструктури на Харківщині демонструє посилення ескалації з боку росії та випробування ворогом нових типів озброєння в бойових умовах.