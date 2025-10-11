Окупанти атакували службові авто «Чернігівобленерго» дронами: є загиблі

Окупаційні російські війська увечері 10 жовтня завдали удар дронами по службових автомобілях АТ «Чернігівобленерго» поблизу села Жадове Семенівської громади, розташованої у прикордонній території Чернігівської області.

Про атаку повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його попереднім повідомленням, внаслідок удару є одна загибла людина та кілька поранених. Потерпілих оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога.

У результаті обстрілу пошкоджено два службові автомобілі компанії «Чернігівобленерго», які виконували роботи в межах громади.

Внаслідок повторної атаки терористів було пошкоджено автомобіль місцевої пожежної команди Семенівської територіальної громади, співробітники якої разом із поліцією прибули на місце події для надання допомоги енергетикам.

⚠️Також оновлено інформацію щодо першої атаки на співробітників АТ «Чернігівобленерго»:

«Із пораненнями різного ступеня тяжкості до Корюківської ЦРЛ доставлено чотирьох працівників енергокомпанії. Один із них — у дуже важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Пʼятий працівник — загинув. Співчуття рідним. На жаль, така ціна світла в наших оселях…», – йдеться у повідомленні.

📢 «З сумом повідомляю, що в лікарні помер ще один працівник АТ «Чернігівобленерго». Лікарі доклали всіх зусиль, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям. Щирі співчуття рідним та близьким!», – надав оновлену інформацію очільник РВА.

☝️ Нагадаємо, що 6 жовтня російські війська вже атакували енергооб’єкт на території Чернігівської області, через що частина регіону залишилася без електропостачання.

Раніше також повідомлялося, що енергетикам вдалося заживити всіх споживачів Черкащини, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки, тоді як «Чернігівобленерго» було змушене запровадити графік погодинних відключень — одразу три черги одночасно.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня (починаючи з 20:00 10 жовтня) російські війська в черговий раз здійснили масовану атаку дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками по території України.