Субота, 11 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Окупанти атакували службові авто «Чернігівобленерго» дронами: є загиблі

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти атакували службові авто «Чернігівобленерго» дронами: є загиблі

Окупаційні російські війська увечері 10 жовтня завдали удар дронами по службових автомобілях АТ «Чернігівобленерго» поблизу села Жадове Семенівської громади, розташованої у прикордонній території Чернігівської області.

Про атаку повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його попереднім повідомленням, внаслідок удару є одна загибла людина та кілька поранених. Потерпілих оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога.

У результаті обстрілу пошкоджено два службові автомобілі компанії «Чернігівобленерго», які виконували роботи в межах громади.

Внаслідок повторної атаки терористів було пошкоджено автомобіль місцевої пожежної команди Семенівської територіальної громади, співробітники якої разом із поліцією прибули на місце події для надання допомоги енергетикам.

⚠️Також оновлено інформацію щодо першої атаки на співробітників АТ «Чернігівобленерго»:

«Із пораненнями різного ступеня тяжкості до Корюківської ЦРЛ доставлено чотирьох працівників енергокомпанії. Один із них — у дуже важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Пʼятий працівник — загинув. Співчуття рідним. На жаль, така ціна світла в наших оселях…», – йдеться у повідомленні.

📢 «З сумом повідомляю, що в лікарні помер ще один працівник АТ «Чернігівобленерго». Лікарі доклали всіх зусиль, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям. Щирі співчуття рідним та близьким!», – надав оновлену інформацію очільник РВА.

☝️ Нагадаємо, що 6 жовтня російські війська вже атакували енергооб’єкт на території Чернігівської області, через що частина регіону залишилася без електропостачання.

Раніше також повідомлялося, що енергетикам вдалося заживити всіх споживачів Черкащини, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки, тоді як «Чернігівобленерго» було змушене запровадити графік погодинних відключень — одразу три черги одночасно.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня (починаючи з 20:00 10 жовтня) російські війська в черговий раз здійснили масовану атаку дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками по території України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф використовує китайські радари для боротьби з українськими БпЛА

СУСПІЛЬСТВО

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Фіцо: Словаччина не буде втягнута в авантюру проти рф

ПОЛІТИКА

рф планувала теракти в ЄС за допомогою вибухових консервів

ПОДІЇ

Ударів по росії буде більше: далекобійна зброя наближує мир

ВАЖЛИВО

Після російської атаки Чорноморськ залишився без електрики

ВІЙНА

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

ПОДІЇ

Удари по росії здійснені українською зброєю – Зеленський

ВАЖЛИВО

У Щастинській громаді стартувала програма компенсації першого внеску за державною іпотекою

ЛУГАНЩИНА

На росії соцмережі перетворилися на простір тотального нагляду — СЗР

СУСПІЛЬСТВО

США заблокували нафтопостачання до Сербії

ЕКОНОМІКА

На фронті відбулося 199 бойових зіткнень, окупанти застосували 1848 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Китай отримує іранську нафту в обмін на будівництво інфраструктури

ПОДІЇ

На фронті відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти застосували 3382 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Нічна ворожа атака на Запоріжжя: одна загибла, десятеро поранених

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"