рф атакувала Україну 78 дронами: ППО збила більшість

У ніч на 11 жовтня (починаючи з 20:00 10 жовтня) російські війська в черговий раз здійснили масовану атаку дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками по території України.

Загалом запущено 78 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та апаратів інших моделей з напрямків Орел, Міллерово, Курськ (рф) і Чауда (окупований Крим). Понад сорок із них становили іранські «шахеди», повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 У повідомленні зазначено, що відбиття атаки забезпечували підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

☝️ За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 54 ворожі дрони — серед них «Shahed», «Гербера» та інші типи. Успішні дії ППО зафіксовано на півночі, півдні та сході країни.

Попри значну ефективність оборони, 21 ударний дрон влучив у шість різних локацій. За даними військових, атака тривала, і в повітряному просторі все ще перебуває кілька ворожих БпЛА.

📅 Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти також здійснили масований повітряний напад, випустивши по Україні 32 ракети та 465 безпілотників різних типів. Тоді підрозділи ППО і РЕБ також знищили або придушили більшість повітряних цілей.