Оголошено підозру Герману Галущенку у справі «Мідас»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про вручення підозри колишньому міністру енергетики Герману Галущенко у межах справи «Мідас». Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі.

Суть підозри

За даними слідства, Галущенку інкримінують:

участь у злочинній організації;

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчі стверджують, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Його очолив давній знайомий учасників злочинної організації, іноземний громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Цей іноземець, за версією правоохоронців, спеціалізувався на послугах з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина Галущенка.

Офшорна структура

За інформацією НАБУ, для приховання можливої участі Галущенка було створено дві компанії на Маршаллових Островах. Вони були інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі.

Бенефіціарами компаній, за даними слідства, оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. Саме ці компанії стали «інвесторами» фонду через придбання його акцій.

Кошти, як стверджується, перераховувалися на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

📢 «З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках», – йдеться в офіційному повідомленні

Обсяги коштів

За даними розслідування за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет» (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк – ред.), злочинна організація отримала:

понад $112 млн готівкою нібито отримано злочинною організацією від діяльності в енергетичному секторі;

понад $7,4 млн перераховано на рахунки фонду, пов’язані з родиною Галущенка;

1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видано готівкою або перераховано безпосередньо родині у Швейцарії.

Частину вкрадених коштів витратили на оплату навчання дітей ексміністра у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини Галущенка. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Затримання та попередні події

У ніч на 15 лютого співробітники НАБУ та САП затримали Галущенка під час спроби перетину державного кордону.

Раніше повідомлялося, що його відставка відбулася на тлі резонансного корупційного скандалу в енергетичному секторі. Учасники схеми могли мати вплив на Галущенка, який раніше був міністром енергетики. 12 листопада уряд відсторонив його від посади.

Розслідування триває. Офіційної позиції Галущенка щодо висунутих підозр наразі не оприлюднено.