31 Серпня, 2025
Одещина під атакою: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів

Денис Молотов
У ніч на 31 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чорноморськ в Одеській області. Про наслідки атаки повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури міста та його околиць. У результаті понад 29 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

📢 «Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів», – зазначив Кіпер.

Водночас він уточнив, що атака спричинила руйнування не лише на енергетичних об’єктах. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні приміщення, а також зафіксовані загоряння.

📢 «В деяких місцях спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. Постраждала одна людина», – додав очільник ОВА.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють аварійні та комунальні служби, а також рятувальники. Відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше повернути електрику жителям міста.

До ліквідації наслідків чергової російської атаки на критичну цивільну інфраструктуру відразу приступили рятувальники ДСНС.

📢 «Внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, які вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та складське приміщення. На жаль, постраждала одна особа», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Від ДСНС залучались 26 одиниць техніки та 84 вогнеборці. Від асоціації добровільних пожежних Україн – 1 одиниця техніки та 4 осіб особового складу.

За попередніми даними, росія використала понад 40 ударних безпілотників для атаки на Одеську область. Основний удар прийшовся саме по Чорноморську. Унаслідок обстрілу у кількох районах міста спалахнули пожежі, які пожежники ліквідували оперативно.

Ця атака стала продовженням серії нічних обстрілів Одещини, що відбулися ввечері 30 серпня. Саме тоді ворог почав масований запуск дронів-камікадзе по регіону. Чорноморськ виявився головною ціллю противника.

⚠️ Місцева влада закликала мешканців дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки обов’язково спускатися в укриття.

Попри масштабні руйнування, критична інфраструктура продовжує функціонувати завдяки резервним генераторам. Водночас комунальні служби докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання в усіх районах Чорноморська.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня 2025 року Черкащина знову зазнала масованої російської атаки. За даними обласної військової адміністрації, сили ППО знищили над регіоном дві ворожі ракети та 14 ударних дронів.

