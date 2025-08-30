Удар рф по Черкащині: пошкоджено ліцей і виникли пожежі

У ніч проти 30 серпня 2025 року Черкащина знову зазнала масованої російської атаки. За даними обласної військової адміністрації, сили ППО знищили над регіоном дві ворожі ракети та 14 ударних дронів.

Попри успішну роботу протиповітряної оборони, уламки збитих цілей призвели до руйнувань. Найбільше постраждав один із ліцеїв Черкаського району — вибуховою хвилею там вибито вікна. Крім того, уламки спричинили кілька пожеж, зокрема в обласному центрі, де вогонь охопив площу близько 800 кв. м.

За офіційною інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих. ДСНС оперативно ліквідувала займання.

В ОВА нагадали, що росіяни вже не вперше намагаються вдарити по Черкасах. Так, у липні місцеві жителі повідомляли про вибухи, коли для атаки агресор застосував щонайменше дві крилаті ракети, ймовірно типу «Іскандер-К».

☝️ Також раніше стало відомо, що в ніч проти 30 серпня російські війська здійснили чергову масштабну атаку по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, агресор застосував ударні безпілотники типу «Shahed», ракети повітряного, наземного та морського базування.