Вівторок, 17 Лютого, 2026
Обстріли Херсона: частина міста без світла, можливі перебої з водою

Денис Молотов
Обстріли Херсона: частина міста без світла, можливі перебої з водою
Наслідки російського обстрілу по Херсону / Херсонська МВА / 17.02.2026

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді зазнала пошкоджень критична інфраструктура, що спричинило часткове знеструмлення міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

За його словами, без електропостачання залишилось багато побутових споживачів та об’єктів життєзабезпечення у Дніпровському районі Херсона.

Також у вечірній час можливі перебої з водопостачанням:

  • у районі ХБК;
  • у центральній частині міста.

Міська влада закликає мешканців зарядити гаджети, зробити запас води та, за потреби, скористатися «Пунктами незламності».

Відновлення електропостачання

За оновленою інформацією обласної влади, фахівцям уже вдалося частково відновити електропостачання.

Світло подано:

  • до частини Центрального району;
  • споживачам Таврійського мікрорайону.

📢 «Спеціалістам вдалося заживити частину Центрального району Херсона. Електрику подали споживачам Таврійського мікрорайону. Роботи з відновлення електропостачання в місті тривають», – повідомили оновлену інформацію в МВА про ситуацію ввечері.

Попередні атаки

Раніше цього дня російські війська атакували з дронів одну з лікарень у Херсоні та скинули вибухівку на 46-річну медсестру. 12 лютого внаслідок обстрілу міста постраждали двоє медичних працівників.

