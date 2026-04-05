Окупанти вбили медсестру в Херсоні на зупинці громадського транспорту

У Корабельному районі Херсона загинула медична працівниця внаслідок російського артобстрілу зупинки громадського транспорту. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін 5 квітня.

📢 «Вчора внаслідок артобстрілу зупинки громадського транспорту травми, несумісні з життям, дістала 55-річна медсестра. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої», — написав він.

Подія сталася близько 11:00. Окупаційні російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту. 55-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Також тоді постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років. Їх доставили до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Стан потерпілих — середнього ступеня тяжкості.

Наслідки за добу 4 квітня

За добу 4 квітня в Херсонській області дві людини загинули, ще 13 — дістали поранення, серед них одна дитина. Під обстрілами перебували Херсон і ще 33 населених пункти регіону. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено вісім багатоповерхівок та 17 приватних будинків, магазин, автівки «швидкої», сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Інші регіони

Раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби під вогнем російських агресорів опинилися громади по всій території Сумської області. Постраждали 35 людей, серед них 18 дітей.

Також сьогодні вночі росіяни атакували дронами Одесу. Постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по Конотопському району на території Сумської області.