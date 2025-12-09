Обрано запобіжний захід для народної обраниці Скороход

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України визначив запобіжний захід для народної депутатки Анни Скороход, якій інкримінують підбурювання до надання хабаря за нібито сприяння застосуванню санкцій РНБО проти компанії-конкурента. Сама парламентарка провину заперечує. Про рішення з судової зали повідомила кореспондентка Суспільного.

Суд постановив застосувати до Анни Скороход заставу у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Під час засідання прокурор навів версію слідства, за якою спільник депутатки зустрічався з підприємцем та висловив вимогу передати 150 тисяч доларів США. Підприємець, за словами обвинувачення, був готовий надати лише 50 тисяч, однак згодом погодився на 125 тисяч доларів авансу, тоді як співрозмовники наполягали на повній сумі у 250 тисяч доларів.

Прокурор наполягав, що суд має встановити заставу понад 10,5 мільйона гривень, вказуючи на ризики, які, на його думку, стосуються Анни Скороход:

можливість переховування, з огляду на тяжкість корупційної статті;

чотири поїздки за кордон у 2025 році;

широке коло контактів, у тому числі в правоохоронних структурах;

санкція статті — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Захист заявив, що нардепка не визнає підозру👇

Адвокат звернув увагу на протоколи з викладеними переписками та SMS-повідомленнями за той період, коли, за даними слідства, мала відбутися зустріч між фігурантом та зацікавленою особою, у якої «вимагали кошти». Він наголосив, що ці повідомлення не містять згадок про санкції, посадових осіб чи будь-які докази причетності Скороход до передачі грошей.

Нардепка заперечує свою роль «гаранта» у розмовах інших фігурантів справи. Також вона зазначає, що мала виїхати 6 грудня до США на зустріч, але обшуки НАБУ провели за день до цього.

📢 «Це моя робота — їздити за кордон і доводити, що Україна не є корупційною країною», — заявила в суді Анна Скороход.

Депутатка стверджує, що ніколи не вимагала і не брала грошей, а повне відео слідства, за її словами, не містить доказів, на які посилається сторона обвинувачення. Водночас вона назвала оприлюднені фрагменти «нарізкою», що не відображає змісту матеріалів.

ℹ️ За версією слідства, Анна Скороход «організувала діяльність злочинної групи», яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домогтися через РНБО застосування економічних санкцій проти компанії-конкурента. САП повідомляє, що підприємець передав 125 тисяч доларів, отримавши розписку про грошову позику, однак рішення РНБО так і не було ухвалене.

НАБУ та САП оприлюднили фрагмент прихованої відеозйомки, на якому жінка, схожа на Скороход, розмовляє з невідомим чоловіком і пропонує надати гроші, обіцяючи видати дві розписки. На відео звучить фраза:

📢 «Як тільки все відбувається, ми їх раз-раз порвали».

Депутатка наполягає, що відео — це «класичний монтаж і вирізки з контексту». Що саме відбувалося на записі, вона пообіцяла пояснити пізніше. Скороход називає справу «сфабрикованим нашвидкоруч політичним тиском», метою якого було, за її твердженням, зірвати її заплановану поїздку на зустрічі в США 7 грудня.

Фігуранти справи👇

Як стало відомо Суспільному, у провадженні фігурують троє підозрюваних. Одного з них — заступника директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрія С. — затримали.

ВАКС 7 грудня розпочав розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, але засідання перевели у закритий режим на прохання прокуратури та захисту. Скороход була присутня в суді й назвала затриманого своїм другом.

ℹ️ Анна Скороход була обрана народною депутаткою у 2019 році від партії «Слуга народу» по округу №93 на Київщині. Вона працює у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У листопаді 2019-го Скороход звинуватила владу у затриманні її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції. Вона пов’язала це затримання з голосуванням проти законопроєкту про ринок землі.

Тодішній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заперечував будь-яку причетність фракції. Він заявляв, що Скороход пропонувала депутатам «грошову матеріальну допомогу», і ініціював її виключення з фракції. У відповідь вона говорила, що «слугам» платили зарплатню «у конвертах» у розмірі п’яти тисяч доларів.

У грудні 2019 року Скороход виключили з фракції «Слуги народу», після чого вона приєдналася до депутатської групи «За майбутнє».