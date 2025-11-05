Нові атаки рф на енергетику України: діють графіки відключень

У ніч на середу російські війська знову здійснили атаки на енергетичні об’єкти у трьох областях України. Про це повідомило Міністерство енергетики 5 листопада.
📢 «Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться у повідомленні Міненерго.
У відомстві нагадали, що сьогодні графіки погодинних відключень діють з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України, а з 07:00 до 22:00 — графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
⚡ Стан енергосистеми
🔹 Споживання електроенергії залишається стабільно високим.
🔹 З 07:00 до 21:00 у більшості регіонів діють погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг.
🔹 Енергетики закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.
💥 Наслідки обстрілів
Внаслідок ворожих атак на енергетичні об’єкти зафіксовано нові знеструмлення у кількох регіонах, зокрема й на Сумщині.
📢 «Аварійно-відновлювальні роботи проводяться скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів», – зазначили у Міненерго.
Через складну ситуацію, спричинену російськими обстрілами, в усіх регіонах країни сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. У більшості областей діють графіки погодинних відключень, а для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.
🔌 Споживання
Також за даними Укренерго, споживання електроенергії тримається на високому рівні. Станом на 6:30 5 листопада воно було таким самим, як і цього ж часу напередодні.
📊 Добовий максимум споживання 4 листопада зафіксували вдень — він був на 2,9% вищим, ніж попереднього дня, у понеділок, 3 листопада.
📢 «Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України», – пояснили в Укренерго. Енергетики нагадали, що необхідність ощадливого використання електроенергії залишається актуальною:
📌 не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00;
📌 стежити за оновленнями на сайтах і сторінках обленерго, оскільки ситуація може змінюватися.
👉 Нагадаємо, 4 листопада уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу для оцінки стану енергосистеми та узгодження алгоритмів реагування на можливі виклики в різних сценаріях.