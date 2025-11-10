Норвегія може розблокувати репараційний механізм ЄС для України

У Норвегії триває обговорення пропозиції щодо створення «репараційної позики», яка може стати ключем до розблокування заморожених у Бельгії російських активів. Як повідомляє The Sunday Times, мова йде про понад 100 мільярдів євро, які Осло може надати як заставу зі свого Суверенного фонду добробуту.

Європейський Союз розробив план позики на 140 мільярдів євро, яка мала б бути забезпечена замороженими російськими державними активами. Ідея полягає в тому, щоб використати ці кошти для допомоги Україні, яка нині гостро потребує фінансової підтримки та нових кредиторів.

Проте, як наголошується у матеріалі, Бельгія виступає проти цієї схеми👇

Брюссель побоюється юридичних і фінансових ризиків. Зокрема, потенційних позовів з боку росії, а також можливих ускладнень для бельгійської установи, що управляє цими активами.

У публікації зазначається, що Євросоюзові буде складно отримати позику без додаткового забезпечення. Існує ризик, що Україна ніколи не зможе повернути кошти в повному обсязі. Саме тому нині в Осло вивчають можливість долучення до створення репараційного механізму, який дозволив би спрямовувати прибутки або активи росії на відшкодування збитків, завданих війною.

☝️ Норвегія має всі можливості для цього — її Суверенний фонд добробуту є найбільшим у світі й оцінюється приблизно у €1,8 трильйона. Завдяки високим цінам на газ після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну країна лише за 2022–2023 роки отримала понад €109 мільярдів прибутку.

Як зазначає The Sunday Times, якщо норвезький уряд ухвалить рішення про надання застави для України, це може стати переломним моментом у створенні міжнародного механізму репарацій. Такий крок дозволить Україні реально отримати компенсації за руйнування, спричинені російською агресією.

📢 Ідею «репараційного кредиту» для Києва, що базується на використанні заморожених російських активів, уперше висунула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Втім, реалізація цього плану наразі зупинилася через позицію Бельгії. Як повідомляється, технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Брюсселя, що відбулася 7 листопада, не принесла прориву. Бельгія досі не погодилася на розблокування активів.

У разі схвалення ініціативи, Осло може стати ключовим партнером ЄС у питанні фінансування репараційної позики. Її Суверенний фонд стане фінансовою опорою механізму, який дозволить Україні отримати кошти за рахунок державних активів росії.