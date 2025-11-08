Субота, 8 Листопада, 2025
ЄС і Бельгія не змогли домовитись про передачу російських активів Україні

Денис Молотов
Технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії, яка відбулася у пʼятницю, 7 листопада, не принесла очікуваного прориву в питанні передачі заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Euronews, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, Брюссель занепокоєний тим, що Єврокомісія досі не представила альтернативних варіантів використання заморожених російських коштів. Вони могли б бути спрямовані на фінансову допомогу Києву.

📢 «Для Бельгії важливо, щоб були розглянуті всі варіанти. Кожен можливий підхід повинен бути ретельно і прозоро вивчений. Необхідно забезпечити найкраще рішення», – зазначило одне з джерел, наголосивши, що жодних нових пропозицій поки не надходило.

Інше джерело додало, що Бельгія «поки що не розчарована», хоча визнає, що час спливає:

📢 «Ми залишаємося конструктивними», — підкреслив співрозмовник журналістів.

Водночас у ЄС підтвердили, що переговори тривають, і сторони сподіваються досягти компромісу, хоча часу залишається небагато.

Нагадаємо, реалізація плану Європейської комісії щодо видачі Україні «репараційного кредиту» обсягом близько 140 мільярдів євро із заморожених російських резервів зупинилася через позицію Бельгії.

Згідно з попередньою домовленістю, керівники ЄК і бельгійського уряду мали зустрітися 7 листопада, аби обговорити вимоги Брюсселя та спробувати врегулювати наявні суперечності.

Ініціаторкою ідеї репараційного кредиту для України стала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запропонувала спрямувати прибутки від заморожених російських активів, заблокованих на Заході після вторгнення росії у 2022 році, на підтримку України.

Попри активні консультації, спільного рішення досі не знайдено. У Брюсселі наполягають, що будь-яке використання російських активів має ґрунтуватися на чітких правових механізмах, аби уникнути подальших суперечок усередині ЄС.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз розглядає можливість тимчасового рішення ЄС для фінансування України у 2026 році через затримку із затвердженням «репараційного кредиту» з російських активів.

