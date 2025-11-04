Німеччина збільшить допомогу Україні на 3 млрд євро у 2026 році

Уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Міністерства фінансів ФРН, рішення має бути остаточно узгоджене після коригування державного бюджету.

📢 «Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від російської агресивної війни», – заявив речник міністерства.

За його словами, додаткове фінансування покриє витрати на закупівлю артилерії, безпілотників, бронетехніки, а також на заміну двох систем Patriot.

Джерело в уряді зазначило, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує ці плани, і рішення щодо виділення коштів узгоджено на рівні керівництва. Очікується, що фінансування буде включене до бюджету до завершення фінансових правок на 2026 рік.

☝️ Нагадаємо, що Німеччина залишається найбільшим європейським донором військової допомоги Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Берлін уже надав Києву близько 40 мільярдів євро підтримки, включно з озброєнням, технікою та гуманітарними проєктами.

У чинному проєкті бюджету ФРН на 2026 рік передбачено 8,5 млрд євро на підтримку України. Проте, за словами віцеканцлера та міністра фінансів Ларса Клінгбайля, Берлін має намір надалі зберігати рівень допомоги на рівні приблизно 9 млрд євро щорічно у найближчі роки.

Крім того, 2 листопада Україна отримала системи Patriot від Німеччини, які зміцнять її протиповітряну оборону.

👉 Також нагадаємо, що Німеччина ухвалила рішення про посилення візових правил для росіян. У Міністерстві закордонних справ ФРН підкреслили, що національні обмеження можуть мати ефект лише в разі спільної політики на рівні Шенгенської зони.