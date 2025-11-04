Вівторок, 4 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Німеччина збільшить допомогу Україні на 3 млрд євро у 2026 році

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина збільшить допомогу Україні на 3 млрд євро у 2026 році

Уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Міністерства фінансів ФРН, рішення має бути остаточно узгоджене після коригування державного бюджету.

📢 «Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від російської агресивної війни», – заявив речник міністерства.

За його словами, додаткове фінансування покриє витрати на закупівлю артилерії, безпілотників, бронетехніки, а також на заміну двох систем Patriot.

Джерело в уряді зазначило, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує ці плани, і рішення щодо виділення коштів узгоджено на рівні керівництва. Очікується, що фінансування буде включене до бюджету до завершення фінансових правок на 2026 рік.

☝️ Нагадаємо, що Німеччина залишається найбільшим європейським донором військової допомоги Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Берлін уже надав Києву близько 40 мільярдів євро підтримки, включно з озброєнням, технікою та гуманітарними проєктами.

У чинному проєкті бюджету ФРН на 2026 рік передбачено 8,5 млрд євро на підтримку України. Проте, за словами віцеканцлера та міністра фінансів Ларса Клінгбайля, Берлін має намір надалі зберігати рівень допомоги на рівні приблизно 9 млрд євро щорічно у найближчі роки.

Крім того, 2 листопада Україна отримала системи Patriot від Німеччини, які зміцнять її протиповітряну оборону.

👉 Також нагадаємо, що Німеччина ухвалила рішення про посилення візових правил для росіян. У Міністерстві закордонних справ ФРН підкреслили, що національні обмеження можуть мати ефект лише в разі спільної політики на рівні Шенгенської зони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру

ПОДІЇ

В Одесі люди побили працівників ТЦК

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 137 бойових зіткнень, ворог запустив 2339 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Зеленський: рф цілеспрямовано вдарила по дітях і лікарях у Херсоні

ВЛАДА

росія застосовує ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку, — Reuters

ВАЖЛИВО

Протезування на імплантах: сучасний підхід до відновлення усмішки

СУСПІЛЬСТВО

Відео втечі з України: мобілізований адвокат на авто прорвався в Угорщину

СУСПІЛЬСТВО

У Сенаті США знову провалилася спроба відновити роботу уряду

ПОЛІТИКА

У регіонах України діють графіки відключень електроенергії

ВАЖЛИВО

росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, багато поранених

ВАЖЛИВО

Нігерія відреагувала на заяви США щодо військового втручання

ПОЛІТИКА

ЄС готує план миру для України: два етапи, 12 пунктів і «Рада миру»

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Масована атака рф: ППО знищила десятки ворожих дронів і ракету

ВІЙНА

За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів – Нацрада

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"