Німеччина посилила візові правила для росіян і просить ЄС діяти разом

Німеччина ухвалила рішення про посилення візових правил для росіян, наголошуючи на необхідності узгоджених кроків усіх членів Євросоюзу. У Міністерстві закордонних справ ФРН підкреслили, що національні обмеження можуть мати ефект лише в разі спільної політики на рівні Шенгенської зони. Про це повідомляє DW.

📢 «Ми посилили національні правила видачі віз російським громадянам, однак справжній ефект можливий лише тоді, коли всі країни ЄС діятимуть спільно», – заявили у німецькому МЗС.

За новими правилами посилюється перевірка документів під час подання заявок. Також скорочуються категорії осіб, які можуть отримати шенгенські візи. При цьому Берлін уточнив, що гуманітарні випадки залишаються винятком. До них належать прохання від опозиційних діячів, правозахисників чи громадян, які зазнають переслідувань на росії. Для таких категорій доступ до європейських віз збережено.

Німеччина прагне не тільки обмежити поїздки російських туристів до Європи, а й підсилити політичний тиск на кремль. Головна мета Берліна – щоб обмежувальні заходи діяли комплексно й не залишали можливостей для обходу через окремі держави-члени ЄС.

☝️ Уряд ФРН також закликає Брюссель до активного обговорення нових підходів у візовій політиці. Німеччина наполягає, що питання слід вирішувати консолідовано, аби уникнути розбіжностей у межах Шенгенської зони.

Раніше стало відомо, що генконсульство Іспанії в москві тимчасово призупинило видачу віз громадянам рф. Це свідчить про поступову зміну загальноєвропейської політики щодо візових режимів і наростання тенденції до ускладнення подорожей росіян до країн ЄС.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз планує посилити санкції проти росії та запровадити додаткові обмеження для Китаю й Індії, які, за даними європейських інституцій, опосередковано підтримують російську економіку.