Понеділок, 3 Листопада, 2025
Нігерія відреагувала на заяви США щодо військового втручання

Влада Нігерії відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив військовим втручанням у країну. Представник президента Болі Тінубу — Даніел Бвала — заявив, що військова операція США в Нігерії є абсолютно неприпустимою і не може відбутися без згоди уряду держави. Про це повідомляє Politico.

📢 «Коли мовиться про воєнні операції в Нігерії, то це питання мають узгоджувати два лідери. Це не те, що можна зробити в односторонньому порядку, особливо коли країна є суверенною і не сприяє цим злочинам», — наголосив Бвала.

Посадовець пояснив, що заява Дональда Трампа про нібито підготовку військових дій у Нігерії є «частиною його стилю тиску для початку переговорів». За його словами, Трамп спирається на старі повідомлення десятирічної давнини про діяльність угруповання «Боко Харам».

🪖 План можливого втручання США до Нігерії

Раніше глава Білого дому заявив, що наказав Пентагону розробити план можливого втручання після повідомлень про вбивства християн у Нігерії. Трамп також пригрозив, що Вашингтон може «зупинити всю допомогу Нігерії» або навіть «зайти зі зброєю, щоб знищити ісламських терористів».

У Нігерії такі висловлювання сприйняли як спробу політичного тиску з боку США. Влада країни підкреслила, що на території держави немає підстав для зовнішнього військового втручання, а внутрішнє насильство має складну соціально-економічну природу.

Представники як християнських, так і мусульманських громад наголосили, що більшість конфліктів у Нігерії мають територіальний, а не релігійний характер. За їхніми словами, жертвами нападів стають люди різних віросповідань — залежно від регіону.

ℹ️ Дослідження Міжнародного товариства громадянських свобод і верховенства права показують, що з 2009 року внаслідок дій бойовиків у країні загинули близько 185 тисяч людей, серед них 125 тисяч християн і 60 тисяч мусульман. Знищено понад 19 тисяч церков, вигнано понад 1100 християнських громад, а джихадисти захопили майже 32 тисячі квадратних кілометрів території.

Крім того, ісламські бойовики викрали понад 600 священнослужителів, а близько 22 джихадистських угруповань, які діють у Нігерії, несуть відповідальність за більшість нападів.

У звіті також зазначено, що ці радикальні формування часто діють під прикриттям окремих представників державної влади. Це ще більше ускладнює боротьбу з тероризмом усередині країни.

☝️ За словами Даніела Бвали, будь-яка спроба іноземного втручання без узгодження з урядом Нігерії буде сприйматися як порушення її суверенітету.

Влада Нігерії чітко дала зрозуміти, що військова операція США в Нігерії є неприйнятною, а подібні заяви, начебто, — лише політична риторика, що не має під собою реальних підстав.

👉 Також нагадаємо, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk". За їх оцінками, це не матиме негативного впливу на американські запаси.

