Нідерланди посилять кіберзахист України

Денис Молотов
Нідерланди оголосили про додаткове фінансування, спрямоване на підвищення кіберзахисту України. Міністр закордонних справ Девід ван Віл оприлюднив повідомлення в соціальній мережі X (колишній Twitter), у якому йдеться про виділення 10 мільйонів євро для участі в британській кіберініціативі.

Кошти мають допомогти адаптувати українські цифрові ресурси до зростаючих загроз. За словами міністра, систематичні російські кібератаки стали частиною гібридної війни. Він підкреслив, що така активність загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи.

Нідерландський внесок частково спрямований на реалізацію британської програми та на підтримку Талліннського механізму.

ℹ️ Цей механізм — міжнародна коаліція, яка координує кіберпідтримку для України і обєднує провідний досвід європейських країн. Він надає технічну допомогу та допомагає українським фахівцям опановувати нові методи захисту.

Талліннський механізм фокусується на передачі експертизи, розбудові оперативних спроможностей і забезпеченні технічної допомоги. Завдяки фінансуванню, Україна зможе пришвидшити модернізацію систем захисту інформації, посилити моніторинг загроз і оновити інструменти реагування на інциденти. Це має особливе значення для захисту енергетики, транспорту та комунікацій.

Крім нового пакета на кібербезпеку, Нідерланди нещодавно анонсували інші напрямки допомоги Україні. Під час візиту до Києва уряд оголосив про 25 млн євро на потреби енергетичного сектору — кошти підуть на термінові ремонти, закупівлю обладнання та паливні ресурси. Також готується оборонний пакет на 90 млн євро, призначений для виробництва розвідувальних і ударних дронів.

Експерти кажуть, що інвестиція в кіберзахист приносить миттєвий ефект. Підвищення цифрової стійкості зменшує ризики від атак на критичну інфраструктуру та підвищує можливості для координації з партнерами. Крім технічної допомоги, важливою є і навчальна складова: підготовка українських операторів і аналітиків зміцнить довгострокову безпеку систем.

Уряд Нідерландів окреслює свій внесок як стратегічний крок. Він поєднує ресурси та експертизу кількох країн і розглядається як інвестиція в безпеку всієї Європи. На тлі постійних кібератак своєчасна підтримка дозволяє підвищувати оперативну готовність, проводити навчання і оновлювати інструменти захисту.

