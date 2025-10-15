Нідерланди виділяють додаткові €90 млн на дрони для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у Брюсселі про новий транш військової допомоги Україні. За його словами, уряд виділяє 90 мільйонів євро на масштабне фінансування виробництва дронів. Ці кошти підуть на створення як розвідувальних, так і ударних безпілотних авіаційних комплексів.

📢 «Нідерланди роблять (для України – ред.) більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 млн на підтримку протидії БпЛА. Сьогодні я оголосив ще один пакет підтримки на 90 млн для дронів – як розвідувальних, так і ударних», – сказав він.

Брекельманс наголосив, що голландська допомога має не лише тактичний, але й стратегічний вимір. За його словами, інвестиції спрямовані на зміцнення української оборонної промисловості та розширення її виробничих можливостей.

📢 «Промисловість України все ще має спроможність виробляти більше, і саме тому ми інвестуємо ще 90 млн для цього», — додав міністр, підкреслюючи важливість довгострокових зобов’язань.

Міністр також зв’язав збільшення фінансування з ідеєю підвищення витрат для росії.

📢 «Нині путін відчуває, що він виграє з кожним днем продовження російської агресії в Україні, і ми маємо переконатися, що витрати для путіна зростають. Це означає стабільний потік допомоги і також довгострокові зобов’язання перед Україною у сфері військової підтримки», – сказав Брекельманс.

Він зазначив, що фінансування здійснюватиметься як у двосторонньому форматі, так і через ширші міжнародні ініціативи. Зокрема, у проєктах можуть бути задіяні кошти з механізмів на кшталт заморожених активів.

Окрім дронів, Роттердам і Гаага також роблять ставку на системну допомогу по всьому ланцюгу протидії безпілотникам. Раніше цього місяця Брекельманс уже оголосив про пакет у 200 млн євро на протидію БпЛА. Нинішній додатковий транш у €90 млн доповнить попередні зусилля і пришвидшить виробництво апаратів в Україні.

Голландський уряд погодив меморандум із Києвом про спільне виробництво дронів, а також інвестує в місцеві підприємства, які вже виготовляють БпЛА. Ці кроки мають створити робочі місця й підсилити технологічну базу української оборонної промисловості.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди домовилися профінансувати великий пакет із постачання дронів на загальну суму близько €500 млн, який передбачає виготовлення сотень тисяч одиниць техніки та комплектуючих.

Брекельманс звернув увагу на необхідність спрямовувати кошти не лише на миттєвий ефект, а й на довгострокову стійкість оборонних можливостей України.

📢 «Також необхідно підтримувати Україну можливостями для глибоких ударів, щоб витрати для росії зростали», – наголосив він, вказавши на поєднання оборонних і наступальних інструментів у загальній стратегії тиску на агресора.

Очікується, що новий пакет у €90 млн пришвидшить розгортання серійного виробництва українських розвідувальних і ударних дронів. Це має не лише підвищити оборонний потенціал ЗСУ на передовій, а й посилити експортні можливості українських компаній у перспективі.

📢 «За допомогою додаткових санкцій та економічного тиску на росію путін відчує, що не може продовжувати в цьому руслі, і що ми врешті-решт разом з Україною переможемо», – додав Брекельманс.

👉 Також повідомлялось, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 6 жовтня, прибув до Києва з робочим візитом.