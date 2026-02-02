Двоє загиблих і четверо поранених: наслідки обстрілів Донеччини

Окупаційні російські війська впродовж доби десять разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

📢 За його словами, під вогнем перебували населені пункти Краматорського, Бахмутського та Покровського районів.

У Краматорському районі в Миколаївці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

У Слов’янську одна людина загинула та ще одна зазнала поранень , зруйновано або пошкоджено 14 багатоповерхових будинків, дві адміністративні будівлі та три автомобілі .

, зруйновано або пошкоджено . В Олексієво-Дружківці загинула одна людина , ще двоє мешканців дістали поранення . У Костянтинівці внаслідок атаки поранено одну особу .

загинула , ще . У Костянтинівці внаслідок атаки поранено . У Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджено житловий будинок.

обстрілами пошкоджено житловий будинок. У Покровському районі російські удари спричинили руйнування житла одразу в кількох громадах. У селі Дорожнє Шахівської громади пошкоджено п’ять будинків, у Золотому Колодязі та Заповідному — по три, у Кучеревому Яру та Торецькому — по одному будинку.

Загалом за добу обстріли Донеччини зафіксували у 10 населених пунктах. З прифронтових територій евакуйовано 337 людей, серед них 13 дітей.

⚠️ Окремо Філашкін повідомив про наслідки нічного авіаудару по Олексієво-Дружківці. Там загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Окупаційні російські війська скинули авіабомбу безпосередньо на житловий будинок, у якому перебувала сім’я з п’яти людей — подружжя та троє дітей.

Внаслідок удару загинули батько та повнолітній син. Поранення отримали мати, 16-річна донька та 11-річний син. За інформацією ОВА, ця родина у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, однак у грудні повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

