Субота, 4 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Нетаньягу здивован словами Трампа про мирні наміри ХАМАС

Денис Молотов
Денис Молотов
Нетаньягу здивован словами Трампа про мирні наміри ХАМАС

Прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу здивувала заява президента США Дональда Трампа щодо готовності угруповання ХАМАС до мирного врегулювання та заклику до Ізраїлю припинити бомбардування Сектора Гази. Як повідомило видання Axios у суботу, 4 жовтня, про це стало відомо з посиланням на джерела в уряді Ізраїлю.

За їхніми даними, Нетаньягу ще під час консультацій зі Сполученими Штатами до оголошення заяви висловлював переконання, що реакцію ХАМАС можна розглядати як фактичну «відмову від плану» американського президента.

Прем’єр наполягав на необхідності тісної координації з Вашингтоном, аби не склалося враження, що ХАМАС погодився на мирні пропозиції. Саме тому слова Трампа стали для нього несподіванкою.

У той час ізраїльська переговорна команда, яка веде діалог про звільнення заручників, мала іншу оцінку. На їхню думку, реакція ХАМАС могла бути сприйнята як позитивний сигнал для подальших домовленостей. Це прямо суперечило позиції Нетаньягу та створювало розбіжності в уряді.

☝️ Нагадаємо, що ще 29 вересня Дональд Трамп представив план США, спрямований на негайне припинення бойових дій у Газі. За ним передбачалось й звільнення заручників та формування тимчасового технократичного уряду.

Вже 3 жовтня Трамп висунув угрупованню ультиматум, заявивши, що ХАМАС має ухвалити цей план до кінця тижня, інакше на нього чекають «серйозні наслідки».

У відповідь ХАМАС, нібито, пообіцяли звільнити всіх заручників, включно з тілами загиблих. Після цього Трамп позитивно оцінив крок угруповання, заявивши про його готовність до миру. Також він закликав Ізраїль припинити атаки на Сектор Гази, щоб створити умови для виконання домовленостей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

133 бойових зіткнення на фронті: окупанти залучили 1803 дрони та здійснили 3247 обстрілів

ПОДІЇ

На росії у Ярославлі палає один із найбільших НПЗ

ВАЖЛИВО

Розвідка оприлюднила імена російських офіцерів, причетних до ракетних ударів по Україні

ПОДІЇ

Колаборанти Луганщини отримують вироки за участь у псевдореферендумі

КРИМІНАЛ

Убивство дитячого письменника Володимира Вакуленка: розслідування завершено, справу передали до суду

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 147 бойових зіткнень, росіяни запустили 2214 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

Орбан збиватиме дрони слабкої росії над Угорщиною

ПОЛІТИКА

Україна повернула з російського полону 205 громадян

ВАЖЛИВО

Настала черга ЄС рухати переговори про вступ України

ПОЛІТИКА

Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

Переклад документів в США: надійність, що відкриває нові можливості

СУСПІЛЬСТВО

росіяни шукають способи завдати більше шкоди – Зеленський

ВАЖЛИВО

Жителі Луганщини подали майже 700 нових повідомлень про зруйновану нерухомість у вересні

ЛУГАНЩИНА

Луганщина розвиватиме співпрацю зі Словенією у сфері соціальних ініціатив

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"