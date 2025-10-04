Нетаньягу здивован словами Трампа про мирні наміри ХАМАС

Прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу здивувала заява президента США Дональда Трампа щодо готовності угруповання ХАМАС до мирного врегулювання та заклику до Ізраїлю припинити бомбардування Сектора Гази. Як повідомило видання Axios у суботу, 4 жовтня, про це стало відомо з посиланням на джерела в уряді Ізраїлю.

За їхніми даними, Нетаньягу ще під час консультацій зі Сполученими Штатами до оголошення заяви висловлював переконання, що реакцію ХАМАС можна розглядати як фактичну «відмову від плану» американського президента.

Прем’єр наполягав на необхідності тісної координації з Вашингтоном, аби не склалося враження, що ХАМАС погодився на мирні пропозиції. Саме тому слова Трампа стали для нього несподіванкою.

У той час ізраїльська переговорна команда, яка веде діалог про звільнення заручників, мала іншу оцінку. На їхню думку, реакція ХАМАС могла бути сприйнята як позитивний сигнал для подальших домовленостей. Це прямо суперечило позиції Нетаньягу та створювало розбіжності в уряді.

☝️ Нагадаємо, що ще 29 вересня Дональд Трамп представив план США, спрямований на негайне припинення бойових дій у Газі. За ним передбачалось й звільнення заручників та формування тимчасового технократичного уряду.

Вже 3 жовтня Трамп висунув угрупованню ультиматум, заявивши, що ХАМАС має ухвалити цей план до кінця тижня, інакше на нього чекають «серйозні наслідки».

У відповідь ХАМАС, нібито, пообіцяли звільнити всіх заручників, включно з тілами загиблих. Після цього Трамп позитивно оцінив крок угруповання, заявивши про його готовність до миру. Також він закликав Ізраїль припинити атаки на Сектор Гази, щоб створити умови для виконання домовленостей.