Національний банк України знову залишив облікову ставку без змін

Денис Молотов
Національний банк України вже вп’яте поспіль залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора, опублікованому у четвер, 23 жовтня.

☝️ «Ураховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов є доцільним. Це дасть змогу підтримати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та стійкість валютного ринку, що важливо для досягнення цінової стабільності», — зазначили у НБУ.

Регулятор наголосив, що хоча інфляція протягом останніх місяців знижується, інфляційні очікування залишаються високими. Також ризики, зокрема пов’язані з енергетичним дефіцитом і зростанням бюджетних потреб, посилюються. У таких умовах Нацбанк зберігає відносно жорстку монетарну політику.

📢 «Інфляція знижується, однак фундаментальний ціновий тиск залишається стійким, а очікування не демонструють ознак сталого поліпшення», — йдеться у пресрелізі.

У документі також зазначається, що НБУ покращив прогноз інфляції на 2025 рік — із 9,7% до 9,2%, тоді як прогноз на 2026 рік зберігається на рівні 6,6%.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу передбачає, що зниження облікової ставки може розпочатися у першому кварталі 2026 року.

☝️ «У разі реалізації та/або посилення ризиків для цінової динаміки, зокрема суттєвішого фундаментального інфляційного тиску, НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки. Натомість послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для переходу до циклу пом’якшення процентної політики», — попередив регулятор.

Як відомо, у 2024 році Нацбанк тричі поспіль підвищував облікову ставку, останнє підняття відбулося у березні. До цього ставка пів року залишалася на рівні 13%, до якого її було знижено з 25% у сім етапів, починаючи з липня 2023 року.

📊 Облікова ставка — це вартість грошей в економіці, за якою НБУ кредитує комерційні банки. Від неї залежить ціна позик для бізнесу і громадян. Підвищення облікової ставки свідчить про зростання інфляції та уповільнення економічної активності в країні.

👉 Також нагадаємо, що за підсумками дев’яти місяців 2025 року касові видатки держбюджету України досягли 2,82 трлн грн, що на 473,5 млрд грн, або на 20,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

