Нацбанк продав понад $1 млрд за тиждень для підтримки гривні

Денис Молотов
Нацбанк продав понад $1 млрд за тиждень для підтримки гривні

Національний банк України (НБУ) суттєво наростив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку. Про це свідчать оприлюднені в суботу, 20 грудня, дані на офіційному сайті регулятора.

За підсумками п’яти робочих днів НБУ реалізував на міжбанківському валютному ринку понад 1 млрд 173 млн доларів. Це найбільший тижневий обсяг валютних інтервенцій із середини лютого та водночас другий випадок упродовж поточного місяця, коли продаж валюти перевищив позначку в 1 млрд доларів.

Водночас регулятор здійснив і мінімальні зворотні операції: за звітний період Нацбанк викупив лише 200 тисяч доларів, що істотно контрастує з обсягами продажу.

Загалом із початку 2025 року Національний банк продав на міжбанківському ринку понад 34,6 млрд доларів. За цей самий період обсяг придбаної валюти склав лише 41,85 млн доларів, що свідчить про тривале домінування інтервенцій на підтримку курсової стабільності.

Нагадаємо, впродовж останніх днів гривня зазнала рекордного ослаблення щодо євро, однак наприкінці тижня національній валюті вдалося частково відіграти втрачені позиції.

👉 Раніше засоби масової інформації повідомляли про тиск з боку Міжнародного валютного фонду з вимогою допустити девальвацію гривні. За оцінками джерел, такий крок міг би призвести до зростання номінальних доходів державного бюджету. Однак, потенційний ефект від цього вважається обмеженим.

