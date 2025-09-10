Середа, 10 Вересня, 2025
НАТО не вважає проникнення російських дронів у Польщу нападом – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО не вважає проникнення російських дронів у Польщу нападом - ЗМІ

У НАТО не вважають проникнення, яке цієї ночі здійснили російські дрони у повітряний простір Польщі, нападом на країну-члена Альянсу. Про це поінформувало агентство Reuters, посилаючись на джерело у структурі НАТО 10 вересня.

За словами співрозмовника видання, попередні дані вказують на «навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників».

📢 «Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об’єкти в повітряному просторі союзника», – повідомило джерело.

Водночас в Альянсі підкреслили, що навіть за таких умов «НАТО не вважає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі нападом».

За наявною інформацією, до операції зі знищення дронів залучалися:
  • польські винищувачі F-16;
  • голландські F-35;
  • італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS;
  • літаки-заправники під командуванням НАТО.

Офіційна реакція з боку Альянсу пролунала через речника НАТО. У заяві зазначено:

📢 «Вночі численні безпілотники увійшли до повітряного простору Польщі та були зустрінуті польською та натівською ППО. Генеральний секретар НАТО підтримує зв’язок з польським керівництвом. НАТО проводить тісні консультації з Польщею».

Ці події розгорталися на тлі чергової масованої атаки росії на Україну. Минулої ночі ворог випустив 415 дронів та 42 ракети. Українська ППО та засоби РЕБ змогли збити чи подавити 386 безпілотників і 27 ракет.

Попри це, певна кількість «шахедів» все ж порушила повітряний простір Польщі та була знищена авіацією і системами ППО.

У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду, щоб оцінити ситуацію та узгодити подальші дії.

☝️ Хоча російські дрони здійснили глибоке проникнення в повітряний простір союзника, НАТО наразі не розглядає цей випадок як підставу для активації статті 5 Вашингтонського договору.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримає від Євросоюзу 6 млрд євро для масштабування виробництва безпілотників. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі, виступаючи зі щорічним зверненням до Європарламенту 10 вересня.

