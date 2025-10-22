Настав час путіну відчути ціну його війни проти України – Грем

Президент США Дональд Трамп, за словами американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, робить щирі кроки для припинення війни в Україні, проте саме росія перешкоджає цьому процесу. У дописі в соцмережі X (колишній Twitter) від 21 жовтня політик наголосив, що настав момент, коли російський диктатор владімір путін має відчути дедалі вищу ціну за своє небажання зупиняти агресію.

📢 «Я ціную щирі зусилля президента Трампа та його команди щодо припинення кровопролиття в Україні. Для припинення війни потрібна згода обох сторін. Україна погодилася на пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Тим часом росія, очевидно, наполягає на продовженні кровопролиття. Тепер настав час путіну відчути ціну свого безперервного бажання продовжувати цей конфлікт», — написав Грем.

☝️ Тим часом російський міністр закордонних справ сєргєй лавров заявив, що москва не розглядає можливості перемир’я з Україною.

Водночас Київ та лідери європейських держав оприлюднили спільну заяву. У ній було підтримано дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. У документі наголошується, що війна повинна бути зупинена негайно, а поточна лінія фронту має стати відправною точкою для мирних переговорів.

👉 Також нагадаємо, що за інформацією NBC News, підготовка саміту Трампа і путіна в угорській столиці наразі зупинена. Як повідомив кореспондент Гаррет Хааке, представник Білого дому підтвердив, що «планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент призупинено».