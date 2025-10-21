ЄС і США узгодили позицію щодо припинення війни в Україні

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву на підтримку України та ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Документ опублікували на офіційному сайті британського уряду 21 жовтня.

У заяві зазначається, що всі підписанти «об’єднані в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України».

📢 «Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», — наголосили лідери.

☝️ У документі підкреслюється, що тактика затягування конфлікту з боку росії свідчить: «Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру».

📢 «Ми всі бачимо, що путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко заявляємо: Україна повинна бути в найсильнішому становищі — до, під час і після будь-якого перемир’я. Ми маємо посилити тиск на економіку росії та її оборонну промисловість, доки путін не буде готовий укласти мир», — ідеться у заяві.

Країни-підписанти також працюють над механізмом використання вартості заморожених російських суверенних активів, щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами для відновлення та оборони.

📅 Як зазначається, лідери мають намір зустрітися наприкінці тижня у форматі Європейської ради та «коаліції охочих». Планується узгодити подальші кроки з підтримки України та реалізації мирного процесу.

До заяви приєдналися шостий президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен.

📖 Нагадаємо, 19 жовтня Financial Times повідомила, що Дональд Трамп начебто під час зустрічі з Володимиром Зеленським вимагав погодитися на умови росії для завершення війни, зокрема щодо поступок територією Донбасу.

Втім, вже наступного дня Трамп спростував ці повідомлення, заявивши, що пропонував Україні та росії «зупинитися по лінії фронту».

У свою чергу речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що росія відмовилася заморожувати бойові дії на поточних позиціях. Зазначається, що рф фактично відкинула ініціативу щодо перемир’я.

👉 Також на москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо, назвавши їх «некоректними».