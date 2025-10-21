Вівторок, 21 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС і США узгодили позицію щодо припинення війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС і США узгодили позицію щодо припинення війни в Україні

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву на підтримку України та ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Документ опублікували на офіційному сайті британського уряду 21 жовтня.

У заяві зазначається, що всі підписанти «об’єднані в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України».

📢 «Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», — наголосили лідери.

☝️ У документі підкреслюється, що тактика затягування конфлікту з боку росії свідчить: «Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру».

📢 «Ми всі бачимо, що путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко заявляємо: Україна повинна бути в найсильнішому становищі — до, під час і після будь-якого перемир’я. Ми маємо посилити тиск на економіку росії та її оборонну промисловість, доки путін не буде готовий укласти мир», — ідеться у заяві.

Країни-підписанти також працюють над механізмом використання вартості заморожених російських суверенних активів, щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами для відновлення та оборони.

📅 Як зазначається, лідери мають намір зустрітися наприкінці тижня у форматі Європейської ради та «коаліції охочих». Планується узгодити подальші кроки з підтримки України та реалізації мирного процесу.

До заяви приєдналися шостий президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен.

📖 Нагадаємо, 19 жовтня Financial Times повідомила, що Дональд Трамп начебто під час зустрічі з Володимиром Зеленським вимагав погодитися на умови росії для завершення війни, зокрема щодо поступок територією Донбасу.

Втім, вже наступного дня Трамп спростував ці повідомлення, заявивши, що пропонував Україні та росії «зупинитися по лінії фронту».

У свою чергу речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що росія відмовилася заморожувати бойові дії на поточних позиціях. Зазначається, що рф фактично відкинула ініціативу щодо перемир’я.

👉 Також на москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо, назвавши їх «некоректними».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Очільник Луганщини передав бійцям Національної гвардії дрони та техніку на 14 мільйонів

ЛУГАНЩИНА

Представники Луганщини взяли участь у форумі з питань раннього втручання в Україні

ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада збільшила допомогу мобілізованим і добровольцям

ЛУГАНЩИНА

Через політичний параліч США втрачають мільярди — Мінфін

ПОЛІТИКА

Албанія допомагає росії збувати нафту попри санкції – ЗМІ

ПОДІЇ

Україні може знадобитися газ на $2 млрд, частину коштів уже знайдено

ВАЖЛИВО

Зеленський: москва поспішила на діалог, щойно почула про Tomahawk

ПОЛІТИКА

Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про припинення Індією закупівель нафти рф

ЕКОНОМІКА

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 182 бої, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Представники Луганщини обговорили принципи безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Під час обстрілу кияни в метро кричали «Зеленський, спускайся до нас» 

СТОПФЕЙК

Макрон і Зеленський обговорили дипломатичні кроки та домовилися зустрітись

ВЛАДА

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

У російській армії різко зросла кількість дезертирів

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"