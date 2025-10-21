Середа, 22 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США призупинили підготовку саміту Трампа і путіна в Будапешті — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США призупинили підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті — ЗМІм

За інформацією NBC News, підготовка саміту Трампа і путіна в угорській столиці наразі зупинена. Як повідомив кореспондент Гаррет Хааке, представник Білого дому підтвердив, що «планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент призупинено».

📢 «Планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент “призупинено”, повідомив мені високопосадовець Білого дому», написав журналіст у соцмережі Х (колишній Twitter).

За словами чиновника, нещодавня телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим була «продуктивною». Однак президент Дональд Трамп дійшов висновку, що «обидві сторони ще не готові до переговорів», щоб виправдати проведення зустрічі саме зараз.

☝️ Джерела агентства Reuters уточнили, що причиною зупинення підготовки могла стати відмова москви від негайного припинення вогню в Україні. Саме цей фактор, за їхніми словами, поставив під сумнів доцільність саміту.

📢 «Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди», – зазначив один зі співрозмовників Reuters.

Інший дипломат підкреслив, що позиція кремля практично не змінилася з часу саміту в Анкориджі. На росії, як і раніше, відмовляються припинити бойові дії по поточній лінії фронту.

Раніше сам Трамп заявив, що вкотре пропонував Києву та москві зупинитися по лінії фронту. Також президент США заперечив інформацію ЗМІ про те, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським він нібито вимагав поступок щодо території Донбасу.

📢 «Я лише закликав сторони зупинитися по лінії фронту», – наголосив президент США.

Сьогодні шостий президент Володимир Зеленський разом з іншими європейськими лідерами оприлюднили спільну заяву, у якій висловили підтримку Україні та зусиллям Трампа, спрямованим на досягнення перемир’я. Вони наголосили, що поточна лінія зіткнення може стати відправною точкою для подальших переговорів.

Водночас глава МЗС росії сергій лавров категорично відкинув ідею припинення вогню. Він заявив, що москва спершу хоче «вирішити першопричини війни» та «розібратися з нацистами» в Україні. Ці заяви традиційно використовуються кремлем для виправдання агресії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський: мир можливий лише за умови тиску на кремль, а не лише розмов

ВАЖЛИВО

Склала мандат нардепка від «Слуги народу»: «Треба звалювати з країни»

ВЛАДА

рф може тимчасово припинити бойові дії біля ЗАЕС для ремонту ліній електропередач – Sky News

ПОДІЇ

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

ВАЖЛИВО

ЗСУ повідомляють про удар по НПЗ у Саратовській області на росії

ВАЖЛИВО

У Німеччині розглядають лотерею як варіант призову до армії

ПОЛІТИКА

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

ВАЖЛИВО

путін попередив Трампа: Tomahawk нашкодять відносинам

ПОЛІТИКА

У Полтаві після російської атаки спалахнула масштабна пожежа на складі

ВІЙНА

Відеофейк: «Сирійський найманець» здійснює намаз в українському маркеті АТБ

СТОПФЕЙК

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

ПОДІЇ

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

ВАЖЛИВО

Генштаб зафіксував впродовж минулої доби 223 бойових зіткнення

ВІЙНА

російські дрони атакували Ніжин: є поранені та руйнування цивільних об’єктів

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"