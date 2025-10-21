США призупинили підготовку саміту Трампа і путіна в Будапешті — ЗМІ

За інформацією NBC News, підготовка саміту Трампа і путіна в угорській столиці наразі зупинена. Як повідомив кореспондент Гаррет Хааке, представник Білого дому підтвердив, що «планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент призупинено».

📢 «Планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент “призупинено”, повідомив мені високопосадовець Білого дому», – написав журналіст у соцмережі Х (колишній Twitter).

За словами чиновника, нещодавня телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим була «продуктивною». Однак президент Дональд Трамп дійшов висновку, що «обидві сторони ще не готові до переговорів», щоб виправдати проведення зустрічі саме зараз.

☝️ Джерела агентства Reuters уточнили, що причиною зупинення підготовки могла стати відмова москви від негайного припинення вогню в Україні. Саме цей фактор, за їхніми словами, поставив під сумнів доцільність саміту.

📢 «Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди», – зазначив один зі співрозмовників Reuters.

Інший дипломат підкреслив, що позиція кремля практично не змінилася з часу саміту в Анкориджі. На росії, як і раніше, відмовляються припинити бойові дії по поточній лінії фронту.

Раніше сам Трамп заявив, що вкотре пропонував Києву та москві зупинитися по лінії фронту. Також президент США заперечив інформацію ЗМІ про те, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським він нібито вимагав поступок щодо території Донбасу.

📢 «Я лише закликав сторони зупинитися по лінії фронту», – наголосив президент США.

Сьогодні шостий президент Володимир Зеленський разом з іншими європейськими лідерами оприлюднили спільну заяву, у якій висловили підтримку Україні та зусиллям Трампа, спрямованим на досягнення перемир’я. Вони наголосили, що поточна лінія зіткнення може стати відправною точкою для подальших переговорів.

Водночас глава МЗС росії сергій лавров категорично відкинув ідею припинення вогню. Він заявив, що москва спершу хоче «вирішити першопричини війни» та «розібратися з нацистами» в Україні. Ці заяви традиційно використовуються кремлем для виправдання агресії.