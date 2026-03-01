ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
Начальник Хустського ТЦК відсторонений після інциденту з мобілізацією будівельників

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На Закарпатті відсторонено начальника 1-го відділу Хустського районного ТЦК після повідомлень про те, що він у стані алкогольного сп’яніння намагався мобілізувати будівельників, які ремонтували міст в Іршаві. Інформацію про службове розслідування оприлюднив 1 березня Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook.

Скриншот публікації Закарпатського ОТЦК та СП / Facebook / 01.03.2026

📢 «Начальника 1-го відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонено від виконання службових обов’язків на період проведення службового розслідування», — йдеться у заяві.

У разі підтвердження порушень обіцяють «відповідні рішення, зокрема кадрового характеру, у межах чинного законодавства».

28 лютого журналіст Віталій Глагода повідомив у своєму телеграм-каналі, що Олексій Травов – начальник Іршавського ТЦК (1-го відділу Хустського районного ТЦК), у стані сильного алкогольного сп’яніння разом із підлеглими намагався залучити до мобілізації працівників мостобудівельної бригади в Іршаві.

Один із робітників викликав поліцію, після чого група залишила місце події на мікроавтобусі. Пізніше Травов опинився у лікарні під крапельницею, але відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння після приїзду Військової служби правопорядку (ВСП) з Ужгорода.

Нагадаємо, Україна мобілізує 30-40 тисяч людей щомісяця, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News 28 лютого.

👉 Також раніше у Волинській області правоохоронці затримали групу військовослужбовців одного з районних ТЦК. Службовці ТЦК, за даними слідства, за гроші допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішувати питання, пов’язані з мобілізацією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

