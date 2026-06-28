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рф атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Починаючи з вечора суботи, російські агресори атакували територію України, застосувавши вісім ракет різного типу та 142 безпілотні літальні апарати. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) продемонстрували високу ефективність, знищивши переважну більшість ворожих повітряних цілей. Про це вранці в неділю, 28 червня, офіційно повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Для здійснення повітряного терору росіяни запустили дві протикорабельні ракети типу «Циркон» або «Онікс» із території курської області рф, а також шість балістичних ракет системи «Іскандер-М» або «С-400» із брянської області рф.

Маса безпілотників складалася з ударних БпЛА типу «Shahed» (зокрема їхніх нових реактивних модифікацій), дронів «Гербера» та «Італмас», а також спеціальних безпілотників-імітаторів хибних цілей типу «Пародія». Усі ці апарати летіли з кількох напрямків: російських міст курськ, орел, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у тимчасово анексованій АР Крим.

Відбиття масованого повітряного нападу забезпечували сили та засоби винищувальної авіації, зенітних ракетних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Результати бойової роботи та наслідки влучань
рф атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками 01
Ілюстративне фото / Повітряні Сили ЗСУ / 28.06.2026

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:30 протиповітряною обороною було успішно збито та локаційно подавлено одну протикорабельну ракету «Циркон»/«Онікс», усі шість випущених балістичних ракет «Іскандер-М»/«С-400», а також 125 ворожих дронів. Бойова робота велася у північних, південних та східних регіонах країни.

Разом із тим, уникнути пошкоджень повністю не вдалося. Військові зафіксували прямі влучання ворожої ракети та 14 ударних БпЛА на 11 різних локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей задокументовано ще у 13 місцях. Станом на ранок ворожа атака все ще тривала, оскільки в українському повітряному просторі залишалися декілька поодиноких безпілотників. Командування закликало громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Повторні удари по столиці

Варто нагадати, що цієї ночі російські військові запустили серію балістичних ракет безпосередньо по Києву. У столиці прогриміло щонайменше сім потужних вибухів. Внаслідок атаки у Дарницькому районі міста за кількома адресами оперативно фіксували виникнення пожеж, на місцях працювали рятувальні служби, є постраждалі серед цивільного населення.

Попередня серйозна атака на Київ відбулася зовсім нещодавно — ввечері 25 червня. Тоді внаслідок прямих ударів російських ракет та подальшого падіння уламків збитих цілей у тому ж Дарницькому районі столиці сталося масштабне загоряння цивільних складських приміщень. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали двоє людей.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 27 червня, зафіксовано 241 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб.

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