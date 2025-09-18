Четвер, 18 Вересня, 2025
На Запоріжжі загинули 18 офіцерів окупаційної армії рф

Денис Молотов
На тимчасово окупованій території Запорізької області 18 офіцерів окупаційної армії рф остаточно загинули після диверсії, яка сталася наприкінці серпня в районі села Воскресенка неподалік Пологів. Про це у четвер, 18 вересня, повідомила пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить».

📢 «18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії загинули в результаті диверсії в Запорізькій області. 30.08.2025 р. в районі н.п. Воскресенка сталася диверсія: невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі командного пункту», – йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі загинули 18 офіцерів окупаційної армії рф За наданою інформацією, через сильне задимлення та поширення чадного газу в укриттях усі офіцери штабу отруїлися на смерть. Серед загиблих – заступник начальника відділу ракетних військ та артилерії, а також фахівці з планування та моделювання бойових операцій.

Проєкт «Хочу жить» також оприлюднив перелік прізвищ, посад і військових звань ліквідованих окупантів. У повідомленні підкреслюється, що для російських військ на українській території не існує жодних безпечних місць, навіть у тилових районах.

☝️ Нагадаємо, минулого тижня ще одна диверсія була здійснена під Владивостоком. Там було знищено російських військовослужбовців, яких підозрювали у воєнних злочинах проти України. Інцидент стався у районі села Щитова, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї гвардійської бригади морської піхоти.

👉 Також раніше було повідомлено, що ввечері 17 вересня російські війська завдали нового удару по Полтавській області. Окупанти здійснили атаку на автозаправну станцію неподалік обласного центру, що призвело до масштабної пожежі.

