Полтавщина: російські окупанти зруйнували АЗС, є поранений

Увечері 17 вересня російські війська завдали нового удару по Полтавській області. Окупанти здійснили атаку на автозаправну станцію неподалік обласного центру, що призвело до масштабної пожежі. Про інцидент повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

За його словами, унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надана медична допомога. На місце оперативно прибули рятувальники, пожежні бригади та інші служби, які працюють над ліквідацією наслідків удару.

Полтавщина: російські окупанти зруйнували АЗС, є поранений Ця атака стала черговим епізодом у серії обстрілів Полтавщини. Напередодні, в ніч на 17 вересня, регіон вже зазнав масованого удару безпілотників. Тоді внаслідок влучання дронів спалахнула пожежа на відкритій території одного з підприємств.

Раніше, в ніч на 7 вересня, російські дрони завдали удару по Кременчуку Полтавської області. Тоді пошкоджень зазнало дорожнє покриття мосту через річку Дніпро, що створило додаткові проблеми для транспортного сполучення.

Обстріли Полтавщини за останні тижні мають систематичний характер, а ударні російські дрони знову стали інструментом для удару по цивільній інфраструктурі.

☝️ Також раніше було повідомлено, що на Черкащині в ніч на 17 вересня відбулася атака дронів по об’єктах критичної інфраструктури.

