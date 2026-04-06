Зниклі діти на Рівненщині: знайдено тіло

Денис Молотов
Фото: Поліції Рівненської області / 06.04.2026

На Рівненщині у селі Колки під час пошукових робіт у водоймі виявили тіло трирічного хлопчика, водночас ще одну дитину, чотирирічного хлопчика, наразі продовжують розшукувати. Про це повідомили в Поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, 5 квітня близько 19:00 до поліції звернулася 35-річна місцева жителька. Вона повідомила, що її трирічний та чотирирічний племінники близько 15:00 вирушили кататися на велосипедах і не повернулися.

⚠️ Під час пошукових заходів у водоймі виявили тіло молодшого хлопчика.

Пошуки тривають

Наразі триває операція з пошуку старшого з дітей — чотирирічного хлопчика. За інформацією поліції, обстежуються територія населеного пункту, прилеглі ліси та водойми, зокрема річка Горинь. Водолази ретельно перевіряють водойму, адже не виключається можливість утоплення.

🚔 Залучені сили

До пошукових робіт залучено значні ресурси:

  • поліцейських;
  • кінолога зі службовим собакою;
  • рятувальників;
  • прикордонників;
  • місцевих мешканців та родичів.

Для підвищення ефективності також використовуються безпілотники.

☎️ Звернення до громадян

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження дитини, негайно повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.

⚠️ Інші інциденти

Раніше повідомлялося, що на річці Стрий поблизу Східниці під час порятунку дружини і дітей загинув рятувальник. Нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час.

Також у Тлумачі на території на Івано-Франківщині на території трансформаторної підстанції було виявлено тіло 11-річного хлопчика.

У ніч на неділю, 5 квітня, в Івано-Франківську працівник поліції збив насмерть пішохода і втік з місця ДТП.

