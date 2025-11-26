Середа, 26 Листопада, 2025
На росії заперечують вплив на «мирний план» Трампа

Денис Молотов
Засланець від рф у переговорах зі Сполученими Штатами кирило дмитрієв заявив, що москва не намагалася просунути власні ідеї щодо України під виглядом того, що у ЗМІ назвали «мирний план Трампа». Свою реакцію він оприлюднив у ніч проти середи, 26 листопада, у коментарі під матеріалом Bloomberg, який публікував записи приватних розмов між представниками США та росії.

Bloomberg повідомив, що в його розпорядженні опинилися дві розшифровки бесід: між радником російського диктатора юрієм ушаковим та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. А також розмова між самим ушаковим і дмитрієвим.

  • У перших розмовах, за інформацією видання, Віткофф нібито радив, як подати російські пропозиції Трампу у контексті того, що згодом стало «мирним планом Трампа».
  • Друга розмова, згідно з публікацією, стосувалася схеми передачі російського варіанту документа команді Трампа, щоб ті представили його як власну ініціативу.

Засланець дмитрієв відреагував лаконічно, написавши в соцмережі Х (колишній Twitter) під постом Bloomberg одне слово — «фейк». Також він додав посилання на свій повний коментар.

юрій ушаков, зі свого боку, також прокоментував публікацію. За його словами:

📢 «Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають підбурювачі війни».

Тема «мирного плану Трампа» залишається у центрі уваги після того, як минулого тижня у медіа з’явився документ на 28 пунктів щодо врегулювання війни в Україні.

За повідомленнями ЗМІ, команда Трампа проводила неофіційні консультації з представниками росії під час підготовки цього плану. Відомо що він, серед іншого, передбачав шокуючі поступки з боку Києва.

Після перемовин делегацій США, України та європейських держав у Женеві початковий варіант документа був скорочений до 19 пунктів. Попри це, обговорення ролі росії у його формуванні триває, зокрема й через резонансні записи, оприлюднені Bloomberg.

👉 Також було повідомлено, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні

