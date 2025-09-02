Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

На росії вимушені збільшити знижку на нафту для Індії

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії вимушені збільшити знижку на нафту для Індії

Індія зберігає статус найбільшого імпортера російської нафти, попри нові жорсткі заходи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє Bloomberg, санкції та тарифи Вашингтона не зупинили торговельні потоки з москвою.

📉 За даними джерел видання, ціни на російську нафту марки Urals для індійських покупців знову знизилися. Дисконт до світового еталона Brent наразі становить 3–4 долари за барель на постачання, заплановані на кінець вересня та жовтень. Минулого тижня різниця була меншою — близько 2,5 долара, а в липні вона не перевищувала 1 долара. Для порівняння, американська нафта, яку купують індійські НПЗ, зараз торгується з премією приблизно 3 долари до Brent.

Адміністрація Дональда Трампа наголошує, що доходи від продажу російської нафти напряму допомагають фінансувати війну в Україні. Однак індійські переробники продовжують активно купувати Urals, використовуючи вигідні цінові умови.

Попри санкційний тиск, Нью-Делі робить ставку на співпрацю з москвою. Прем’єр-міністр Нарендра Моді неодноразово підкреслював «важливість» двосторонніх відносин з росією, які забезпечують стабільність на енергетичному ринку.

Індія – найбільший покупець нафти у рашистів

Індія ще з 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським транспортом. Urals, яку відвантажують із західних портів рф, залишається головним сортом у цих постачаннях.

Аналітики прогнозують, що вже у вересні експорт російської нафти до Індії зросте на 10–20%. Це пояснюється як падінням цін через атаки українських дронів, так і бажанням індійських НПЗ забезпечити стабільність постачання на тлі глобальної турбулентності.

Вашингтон продовжує чинити дипломатичний і економічний тиск, вимагаючи від Нью-Делі відмовитися від закупівель. Проте Індія відкидає ці вимоги, аргументуючи, що саме російська нафта допомогла уникнути різкого зростання цін на світовому ринку та «вберегла світову економіку» від нової хвилі енергетичної кризи.

Конфлікт між економічними інтересами Індії та політичними ініціативами США лише загострюється. З огляду на цінові тенденції, Нью-Делі навряд чи відмовиться від вигідних контрактів з москвою найближчим часом, навіть під загрозою нових обмежувальних заходів.

☝️ Також раніше стало відомо, що Дві провідні компанії — Saudi Aramco та державна іракська SOMO — повністю зупинили постачання сирої нафти для індійської Nayara Energy. Контрольований пакет цієї компанії належить консорціуму, очолюваному російською «Роснефть».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Шмигаль провів зустріч з представником НАТО в Україні

ВЛАДА

Луганщина долучилась до експертного обговорення законопроєктів про роботу органів влади під час війни

ЛУГАНЩИНА

Найбільші маневри року: у Польщі стартували військові навчання

ПОДІЇ

Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

ВІЙНА

Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

ВАЖЛИВО

Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

ЕКОНОМІКА

Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

ПОЛІТИКА

З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

СУСПІЛЬСТВО

росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

ВІЙНА

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

ЛУГАНЩИНА

Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

ПОЛІТИКА

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України – південнокорейська розвідка

ПОДІЇ

Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"