Індія зберігає статус найбільшого імпортера російської нафти, попри нові жорсткі заходи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє Bloomberg, санкції та тарифи Вашингтона не зупинили торговельні потоки з москвою.

📉 За даними джерел видання, ціни на російську нафту марки Urals для індійських покупців знову знизилися. Дисконт до світового еталона Brent наразі становить 3–4 долари за барель на постачання, заплановані на кінець вересня та жовтень. Минулого тижня різниця була меншою — близько 2,5 долара, а в липні вона не перевищувала 1 долара. Для порівняння, американська нафта, яку купують індійські НПЗ, зараз торгується з премією приблизно 3 долари до Brent.

Адміністрація Дональда Трампа наголошує, що доходи від продажу російської нафти напряму допомагають фінансувати війну в Україні. Однак індійські переробники продовжують активно купувати Urals, використовуючи вигідні цінові умови.

Попри санкційний тиск, Нью-Делі робить ставку на співпрацю з москвою. Прем’єр-міністр Нарендра Моді неодноразово підкреслював «важливість» двосторонніх відносин з росією, які забезпечують стабільність на енергетичному ринку.

Індія – найбільший покупець нафти у рашистів

Індія ще з 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським транспортом. Urals, яку відвантажують із західних портів рф, залишається головним сортом у цих постачаннях.

Аналітики прогнозують, що вже у вересні експорт російської нафти до Індії зросте на 10–20%. Це пояснюється як падінням цін через атаки українських дронів, так і бажанням індійських НПЗ забезпечити стабільність постачання на тлі глобальної турбулентності.

Вашингтон продовжує чинити дипломатичний і економічний тиск, вимагаючи від Нью-Делі відмовитися від закупівель. Проте Індія відкидає ці вимоги, аргументуючи, що саме російська нафта допомогла уникнути різкого зростання цін на світовому ринку та «вберегла світову економіку» від нової хвилі енергетичної кризи.

Конфлікт між економічними інтересами Індії та політичними ініціативами США лише загострюється. З огляду на цінові тенденції, Нью-Делі навряд чи відмовиться від вигідних контрактів з москвою найближчим часом, навіть під загрозою нових обмежувальних заходів.

☝️ Також раніше стало відомо, що Дві провідні компанії — Saudi Aramco та державна іракська SOMO — повністю зупинили постачання сирої нафти для індійської Nayara Energy. Контрольований пакет цієї компанії належить консорціуму, очолюваному російською «Роснефть».