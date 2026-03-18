На росії вигоріла уся нафтобаза після удару ЗСУ

Нафтобаза у Лабінську у Краснодарському краї на росії зазнала масштабних руйнувань після удару безпілотників. Було повністю знищено резервуарний парк. Про це повідомив опозиційний російський канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах.

☝️ За їхніми даними, після влучання чотирьох дронів на об’єкті виникла масштабна пожежа площею близько 3 тисяч квадратних метрів. У результаті було знищено 18 із 20 резервуарів, зокрема дев’ять із бензином і дев’ять із дизельним паливом. Також вигоріли сім бензовозів.

📌 За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак роботу підприємства повністю зупинено. Голова Лабінського району Володимир Забураєв повідомив, що пожежа триває, водночас охарактеризував ситуацію як “стабільну”.

ℹ️ Нафтобаза, розташована у Лабінську на росія, належить компанії Югнафтопродукт та є однією з найбільших у регіоні. Об’єкт був здатний зберігати до 9 тисяч кубометрів пального та забезпечує постачання у Краснодарський край, Ставропольський край, Ростовську область і Адигею.

Зазначається, що підприємство реалізовувало бензини марок АІ-80, АІ-92, АІ-95, а також дизельне паливо та мастильні матеріали.

💥 Нагадаємо, атака сталася в ніч на 16 березня, коли в різних регіонах на росії фіксували вибухи внаслідок ударів безпілотників. Уже наступного дня через зміну напрямку вітру ситуація ускладнилася — на охопленому вогнем об’єкті почали вибухати сусідні резервуари.

💥 Потужна атака дронів відбулася в ніч проти 12 березня у місті Тихорецьк Краснодарського краю на росії, де безпілотники завдали удару по об’єкту нафтогазового комплексу «Тихорецьк-Нафта».