Дрони атакували нафтотермінал Тихорецьк-Нафта на росії

Денис Молотов
Фото: атака БпЛА на росії / фото з відкритих джерел / 12.03.2026
Фото: атака БпЛА на росії / фото з відкритих джерел / 12.03.2026

Потужна атака дронів відбулася в ніч проти 12 березня у місті Тихорецьк Краснодарського краю на росії, де безпілотники завдали удару по об’єкту нафтогазового комплексу «Тихорецьк-Нафта». Інформація про інцидент з’явилася у російських Telegram-каналах, а також була підтверджена українськими OSINT-ресурсами.

Фото з відкритих джерел.
Фото з відкритих джерел.

За повідомленнями очевидців, у небі над Краснодаром і Сіверським районом пролунала серія вибухів. Свідки стверджують, що їх було приблизно десять.

Місцеві жителі також повідомляли, що бачили яскраві спалахи та чули приглушені звуки вибухових хвиль, які долинали з південної та західної частин міста.

☝️ За словами очевидців, один із безпілотників міг впасти у поле після роботи російської протиповітряної оборони. Попередні дані свідчать, що система ППО намагалася перехопити дрони ще під час їхнього підльоту до населеного пункту.

У зв’язку з ризиком нових атак безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом та відправлення авіарейсів.

ℹ️ Тихорецький нафтовий вузол вважається одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні росії. Він розташований у Краснодарському краї та перебуває під управлінням компанії ТОВ «Тихорецьк-Нефть», що входить до структури російської компанії «Транснефть».

Фото з відкритих джерел.
Фото з відкритих джерел.

Об’єкт виконує функції великої нафтобази та перевалочного термінала. Через нього здійснюється приймання, зберігання та подальше транспортування нафти магістральними трубопроводами.

➡️ Раніше також повідомлялося про пошкодження іншого стратегічного об’єкта на росії. Зокрема, аналіз супутникових знімків підтвердив значні руйнування на заводі мікроелектроніки Кремній Ел у Брянську, який зазнав ракетної атаки. Про це повідомив OSINT-проєкт «КіберБорошно». За його даними, п’ять ракет влучили у корпус №4 підприємства.

Через масштаби руйнувань відновлення цеху без повної реконструкції виглядає малоймовірним, що фактично означає виведення об’єкта з експлуатації.

