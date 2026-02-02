Понеділок, 2 Лютого, 2026
На росії розбився літак, усі загинули

Денис Молотов
Скриншот з відео авіатрощі на росії / 02.02.2026.

На росії сталася авіакатастрофа в Оренбурзькій області — розбився легкомоторний літак під час виконання навчального польоту. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомляють російські засоби масової інформації.

📢 За наявною інформацією, на борту перебували два курсанти та інструктор. Усі члени екіпажу загинули на місці події.

Встановлено, що легкомоторний літак Diamond належав Санкт-Петербурзькому інституту цивільної авіації та здійснював учбово-тренувальний політ.

☝️ У Слідчому комітеті рф повідомили, що серед основних версій трагедії розглядаються помилка пілотування або технічна несправність повітряного судна. Остаточні причини катастрофи мають бути встановлені за результатами слідчих дій та експертиз.

📌 На тлі цього у російських ЗМІ нагадують, що рівень смертності в комерційній авіації рф у 2025 році перевищив показники двох попередніх років разом. Серед ключових факторів називають міжнародні санкції, зношеність авіапарку та дефіцит запчастин.

Також повідомляється, що російські авіакомпанії почали залучати вантажні літаки для перевезення пасажирів цивільних рейсів, що викликає додаткові питання щодо безпеки польотів.

👉 Нагадаємо, на росії в місті Нижньокамськ (Татарстан) сталася різанина у ліцеї: підліток із ножем поранив працівницю навчального закладу.

