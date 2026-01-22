Четвер, 22 Січня, 2026
У Татарстані на росії підліток напав з ножем на працівницю ліцею

Денис Молотов
У Татарстані на росії підліток напав з ножем на працівницю ліцею 01
Фото: місто Нижньокамськ на росії (республіка Татарстан).

На росії в місті Нижньокамськ (Татарстан) стався напад у ліцеї Нижньокамська: підліток із ножем поранив працівницю навчального закладу. Про інцидент повідомляють близькі до російських силових структур Telegram-канали та російські пропагандистські медіа. За попередньою інформацією, напад стався у ліцеї №37.

📢 Як зазначає Telegram-канал Baza, спочатку підліток завдав ножового поранення співробітниці охорони, після чого почав підривати петарди на різних поверхах навчального закладу. Канал Shot уточнює, що постраждалу жінку госпіталізували.

Водночас видання «Бизнес Online» повідомляє, що пораненою є не охоронниця, а прибиральниця ліцею. Також, за даними видання, нападникові 13 років, тоді як інші джерела називають вік 14 років.

У пресслужбі уповноваженої з прав дитини в Татарстані Світлани Захарової повідомили агентству “тасс”, що сім’я підлітка раніше не перебувала на жодних обліках.

☝️ У Міністерстві охорони здоров’я рф заявили, що самого нападника також госпіталізували, а стан постраждалої жінки оцінюється як задовільний.

Виконавчий комітет Нижньокамська повідомив, що педагоги ліцею діяли оперативно — дітей оперативно укрили в класах. Там також зазначили, що навчальний заклад обладнаний рамкою металодетектора та належить до об’єктів першої категорії захищеності.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують усі обставини події. Підліткові надано необхідну медичну допомогу.

👉 Також нагадаємо, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до москви у четвер, 22 січня, після 19–20 години вечора для переговорів з російським диктатором володимиром путіним щодо переговорів щодо України.

