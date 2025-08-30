На росії підірвано склад вибухових речовин на підприємстві ВПК рф

У ніч проти суботи у місті Алексин Тульської області на росії пролунали потужні вибухи. Як стало відомо 30 серпня, під удар потрапив підземний склад вибухових речовин, розташований на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат». Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За інформацією розвідників, на об’єкті зберігався піроксиліновий порох. Це вид бездимного пороху, який використовується при виробництві боєприпасів для стрілецької зброї, артилерійських систем та окремих типів ракетних двигунів. Таким чином, ураження складу може суттєво вплинути на здатність російського військово-промислового комплексу забезпечувати виробництво снарядів і ракет.

Місцеві мешканці повідомляли у соцмережах, що чули серію гучних вибухів, після яких у районі піднялися клуби диму. На місце події одразу вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги. Проте влада рф за традицією офіційних коментарів щодо інциденту не надала.

У ГУР МО України наголосили, що подібні операції не є одноразовими:

📢 «робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території т.зв. росії та поза нею».

Це означає, що українська розвідка продовжує системну кампанію зі знищення критичних об’єктів оборонної інфраструктури рф.

Варто зазначити, що це не перший успішний удар українських сил за останні дні. Напередодні стало відомо про ураження важливої російської радіолокаційної станції у Криму. Йдеться про комплекс 91Н6Е, який входить до складу зенітно-ракетної системи С-400. Знищення такого обладнання суттєво знижує можливості російської армії контролювати повітряний простір на окупованій території.

Крім того, днями з’явилися повідомлення про вибухи на стратегічному нафтопроводі «Рязань-москва». Це одна з ключових артерій, що постачає паливо до російської столиці. Виведення з ладу такого об’єкта може призвести до перебоїв у постачанні нафтопродуктів та створити додаткове навантаження на російську економіку, яка вже потерпає від санкцій і внутрішніх проблем.

Атака на Алексинський хімкомбінат є ще одним кроком у планомірному послабленні військової машини рф. Ліквідація запасів піроксилінового пороху обмежує можливості кремля виробляти боєприпаси, необхідні для продовження агресії проти України.

Для самих росіян вибухи в Алексині стали ще одним нагадуванням, що війна повертається додому. І хоча москва намагається замовчувати масштаби втрат, поширені в соцмережах повідомлення та фото доводять: російський ВПК дедалі частіше опиняється під ударом, навіть далеко від лінії фронту.