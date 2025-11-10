Понеділок, 10 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

На росії частіше відмовляються від довгострокових депозитів

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії частіше відмовляються від довгострокових депозитів

На росії депозити строком понад рік фактично втратили популярність — їхня частка не перевищує 7%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

За даними розвідки, така тенденція свідчить про глибоку недовіру населення до банківської системи рф і загальну нестабільність економіки.

Понад 70% громадян відкривають вклади на строк до шести місяців, намагаючись уникнути ризиків і зберегти хоча б частину доходів. Найпопулярнішими стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%.

📢 «Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків», — зазначає українська розвідка.

☝️ Через сповільнення темпів зростання вкладів банки рф вимушені переглядати умови обслуговування та вигадувати нові «вигідні пропозиції», щоб утримати клієнтів.

Нагадаємо, москва перекладає фінансовий тягар війни проти України на власних громадян. Зокрема, росіяни тепер сплачуватимуть податок на доходи з банківських депозитів за 2024 рік — один із кроків уряду для компенсації бюджетних втрат.

Крім того, мінфін рф подав до уряду проєкт бюджету на 2026–2028 роки, який передбачає підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%. Отримані кошти планується спрямувати на «фінансування оборони та безпеки».

📢 «Нічого страшного», — так прокоментував диктатор путін бюджетний дефіцит у ₽5 трлн, намагаючись применшити масштаби фінансової кризи.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрон рф ударив по маршрутці у Херсоні — постраждала дитина

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Уряд поширив обов’язкову евакуацію дітей з батьками на окремі населенні пункти Дніпропетровщини та Запоріжжя

ВПО

У Кремінській громаді продовжують діяти програми допомоги ВПО та Захисникам

ЛУГАНЩИНА

В Україні ліквідували 14 шахрайських call-центрів

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Як обрати однокімнатну квартиру: практичні поради для майбутніх власників

СУСПІЛЬСТВО

У Мексиці чоловік домагався Президента

ПОДІЇ

Фейк: Україна «продає в Європі» західну зброю, отриману в рамках військової допомоги

СТОПФЕЙК

Відставка керівництва BBC через скандал з фільмом про Трампа

ПОДІЇ

У регіонах України діють графіки відключень електроенергії

ВАЖЛИВО

Кількість боїв за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

ВАЖЛИВО

На росії відключать рунет від глобального інтернету

ПОДІЇ

Вперше за пів року Запорізька АЕС отримала резервне живлення

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"