На росії частіше відмовляються від довгострокових депозитів

На росії депозити строком понад рік фактично втратили популярність — їхня частка не перевищує 7%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

За даними розвідки, така тенденція свідчить про глибоку недовіру населення до банківської системи рф і загальну нестабільність економіки.

Понад 70% громадян відкривають вклади на строк до шести місяців, намагаючись уникнути ризиків і зберегти хоча б частину доходів. Найпопулярнішими стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%.

📢 «Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків», — зазначає українська розвідка.

☝️ Через сповільнення темпів зростання вкладів банки рф вимушені переглядати умови обслуговування та вигадувати нові «вигідні пропозиції», щоб утримати клієнтів.

Нагадаємо, москва перекладає фінансовий тягар війни проти України на власних громадян. Зокрема, росіяни тепер сплачуватимуть податок на доходи з банківських депозитів за 2024 рік — один із кроків уряду для компенсації бюджетних втрат.

Крім того, мінфін рф подав до уряду проєкт бюджету на 2026–2028 роки, який передбачає підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%. Отримані кошти планується спрямувати на «фінансування оборони та безпеки».

📢 «Нічого страшного», — так прокоментував диктатор путін бюджетний дефіцит у ₽5 трлн, намагаючись применшити масштаби фінансової кризи.