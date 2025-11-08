Неділя, 9 Листопада, 2025
На росї блекаут у Бєлгороді: понад 20 тисяч абонентів без світла

Денис Молотов
Денис Молотов
Увечері 8 листопада понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та області на росії залишилися без електропостачання після оголошення ракетної небезпеки. Про це повідомляють російські, інформаційні та моніторингові Telegram-канали.

Близько 18:10 у регіоні оголосили ракетну тривогу, яку скасували вже через 13 хвилин — о 18:23. Губернатор в’ячеслав гладков заявив, що над областю спрацювала система ППО, нібито було «збито кілька цілей», а постраждалих немає.

За його словами, у самому Бєлгороді спалахнула пожежа в кількох гаражах, а на окремих вулицях виникли перебої з електрикою. Без світла також залишилося селище Дубове Бєлгородського району. На місцях працюють аварійні служби.

Низка російських пабліків повідомляє, що ймовірно, під атаку потрапила ТЕЦ «Луч» у Бєлгороді, яка вже ставала ціллю раніше.

☝️ Нагадаємо, 5 жовтня в Бєлгороді та навколишніх населених пунктах також стався масштабний блекаут після удару по електропідстанції «Луч», де тоді виникла масштабна пожежа. Також повідомлялось про відключення електропостачання й в Клинцях.

