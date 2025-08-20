Середа, 20 Серпня, 2025
На Полтавщині триває ліквідація пожеж після російської атаки

Денис Молотов
У Полтавській області рятувальники продовжують гасити пожежі, що виникли після нічної атаки російських військ 19 серпня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу, 20 серпня.

За даними ДСНС, займання сталося на кількох окремих об’єктах промислової інфраструктури.

📢 «Займання сталося на кількох окремих локаціях. Станом на ранок 20 серпня усі осередки вдалося локалізувати. Роботи тривають, залучені два пожежні потяги Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Найскладніша ситуація спостерігається на одному з підприємств, де пожежа поширилася на велику площу. Вогнеборці працюють безперервно, використовуючи спецтехніку та залучаючи додаткові сили для запобігання повторним загорянням.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська завдали удару по інфраструктурі Полтавщини. Пошкоджень зазнали об’єкти нафтопереробки та виробничий об’єкт газотранспортної системи. Наслідком атаки стали масштабні пожежі, дим від яких було видно навіть у віддалених районах області.

Місцева влада запевняє, що ситуація під контролем. Рятувальники працюють цілодобово, аби остаточно ліквідувати вогонь та мінімізувати шкоду для довкілля і виробництв.

