На Харківщині FPV-дрон влучив у потяг: є жертви

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на залізничну інфраструктуру / Харківська обласна прокуратура / 24.03.2026

У Харківській області російський безпілотник атакував електропоїзд, унаслідок чого загинула людина, є постраждалі. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури у вівторок, 24 березня.

За даними слідства, інцидент стався близько 05:20. Зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Поїзд у цей момент перебував на станції Слатине.

За попередньою інформацією, росія застосувала FPV-дрон, який поцілив безпосередньо у вагон.

Унаслідок удару загинув 61-річний пасажир.Машиніст і його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Провадження відкрито за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

  • Нагадаємо, 22 березня на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще одна людина зазнала поранень.
