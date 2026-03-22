На Одеській залізниці загинула провідниця під час евакуації пасажирів

На Одеській залізниці сталася трагедія під час евакуації пасажирів: загинула провідниця, ще одна людина отримала травми. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» в неділю, 22 березня.

📢 «Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності. На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів», – йдеться у повідомленні.

☝️ За даними «Укрзалізниці», інцидент стався під час зупинки поїзда на тлі дронової загрози. Наразі триває розслідування обставин трагедії.

У компанії зазначили, що з поїзними бригадами постійно проводять тренінги та практичні заняття, а аналіз кожного випадку дозволяє посилювати протоколи безпеки.

Попри ризики, такі заходи допомагають зберігати життя, однак потребують максимальної уважності від усіх учасників процесу.

Окремо повідомляється, що війська російської федерації знову атакували об’єкти залізничної інфраструктури — цього разу на Придніпровській залізниці, де було уражено локомотив приміського поїзда. Завдяки своєчасній евакуації пасажири та локомотивна бригада не постраждали.