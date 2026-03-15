МЗС України назвало абсурдними погрози від Ірану

Погрози від Ірану щодо України отримали різку реакцію з боку української дипломатії. У Міністерстві закордонних справ України назвали заяви представників іранської влади абсурдними. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якісь представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН», – сказав він.

За словами Тихого, подібна логіка виглядає повністю нелогічною.

📢 «Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на Кримінальний кодекс», – зазначив речник МЗС.

Водночас у відомстві наголосили, що іранський режим повинен понести відповідальність за злочини як проти власного населення, так і проти інших держав і народів.

📌 Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна нібито «втягнулася у війну» через підтримку Ізраїлю дронами. За його словами, через це Іран начебто вважає всю територію України «законною ціллю». Водночас офіційної інформації про те, що Україна допомагає Ізраїлю у знищенні іранських безпілотників, наразі немає.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв, що запити щодо такої допомоги надходили від США, європейських партнерів та низки країн Близького Сходу.

Також відомо, що українські фахівці з технологій дронів-перехоплювачів працюють у кількох державах регіону.

☝️ Йдеться, зокрема, про Йорданію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.