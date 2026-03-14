В Ірані вважають всю територію України «законною ціллю»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ібрагім Азізі,

В Ірані вважають всю територію України законною ціллю. Таку заяву зробив голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ібрагім Азізі, коментуючи нібито підтримку Києвом Ізраїлю. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) у суботу, 14 березня.

📢 «Надавши підтримку ізраїльському режиму за допомогою безпілотників, зазнаюча краху Україна фактично виявилася залученою у війну і, згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну цілю для Ірану», – написав він.

У своїй заяві Азізі не згадав про те, що Іран із 2022 року постачає росії ударні безпілотники типу «Shahed». Ці дрони російська армія постійно використовує для атак по українських містах.

Також, за даними української влади та міжнародних партнерів, іранські спеціалісти брали участь у навчанні російських військових щодо використання цих дронів.

☝️ Водночас офіційної інформації про те, що Україна допомагає Ізраїлю у знищенні іранських безпілотників, наразі немає.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв, що запити щодо такої допомоги надходили від Сполучених Штатів, європейських партнерів та низки держав Близького Сходу.

За наявною інформацією, українські фахівці з технологій дронів-перехоплювачів працюють у кількох країнах регіону.

📌 Зокрема, йдеться про Йорданію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, де вони беруть участь у проєктах, пов’язаних із протидією безпілотним загрозам.

👉 Також нагадаємо, що продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають на танкерах у морі, тимчасово дозволили Сполучені Штати.

