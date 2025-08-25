Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на слова шостого президента України Володимира Зеленського, висловивши обурення щодо подальших перспектив двосторонніх відносин. Свою позицію глава угорської дипломатії оприлюднив увечері 24 серпня на своїй сторінці у Facebook.

Сійярто звинуватив шостого українського президента у використанні національного свята для політичних погроз сусідній країні. Він заявив, що Київ нібито причетний до «серйозних атак», які вплинули на енергопостачання Угорщини. На його думку, подібні дії можна розцінювати як втручання у внутрішні справи та зазіхання на суверенітет країни.

📢 «Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку», – написав Сійярто.

Нагадаємо, раніше 24 серпня Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві відповів на запитання про українсько-угорські відносини. Шостий президент України підкреслив, що Київ завжди прагнув дружби з Будапештом, проте натякнув, що подальша доля нафтопроводу «Дружба» тепер залежить від позиції уряду Орбана.

Варто зазначити, що це не перший конфлікт навколо енергетичних питань. Ще 22 серпня Петер Сійярто розкритикував атаку ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію Унєча в Брянській області на росії, звинувативши Київ у створенні ризиків для постачання нафти в Угорщину.

Станцію, начебто, оперативно відновили, і угорська влада навіть подякувала москві за «швидке реагування». Однак уже 21 серпня українські військові повторно завдали удару по тій самій ділянці нафтопроводу. Це знову поставило під сумнів стабільність енергопостачання та викликало критику Будапешта.

Напруга у політичних відносинах між Києвом і Будапештом загострюється. Українська влада наголошує, що атакує лише об’єкти на території росії, які мають стратегічне значення для війни. Натомість угорська сторона розглядає це як загрозу власній енергетичній безпеці. Відомо, що Угорщина ніколи не нехтувала дешевою російською сировиною, попри те, що це напряму фінансує російську війську агресію та вбивства людей в сусідній державі.