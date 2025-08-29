П’ятниця, 29 Серпня, 2025
Мистецька освіта Луганської області: підсумки року і досягнення учнів

Мистецька освіта Луганської області: підсумки року і досягнення учнів

Відбулася обласна конференція керівників та викладачів мистецьких шкіл Луганської області, де обговорили підсумки роботи за 2024–2025 навчальний рік. Захід організувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), яка відзначила успіхи освітніх закладів та внесок педагогів у розвиток культури регіону.

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська підкреслила важливість діяльності викладачів та керівників мистецьких шкіл.

📢 «Керівниками та викладачами мистецьких шкіл регіону проведена значна робота зі збереження кадрового потенціалу та зміцнення матеріально-технічної бази», – наголосила вона.

Досягнення учнів на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах доводять, що навіть у складних умовах навчання мистецька освіта Луганщини залишається на високому рівні.

Особливо відзначилися мистецькі школи Сіверськодонецької, Рубіжанської, Гірської та Айдарської громад. Вони не лише зберегли кількість учнів, але й змогли її збільшити. Це свідчить про довіру батьків і дітей до закладів, а також про якість навчального процесу.

📈 Упродовж навчального року викладання здійснювали 29 педагогів, які працювали з 325 вихованцями. Учні брали активну участь у творчих заходах різного рівня: загалом понад 280 разів вони представляли Луганську область на конкурсах і фестивалях. Результат вражає — 160 здобутих призових місць.

📊 Найбільш яскраво показали себе вихованці Кремінської художньої школи, які вибороли 56 лауреатських звань на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Учні Сіверськодонецької художньої школи здобули 21 відзнаку. Айдарська школа має 21 звання лауреата. Вихованці Рубіжанської міської дитячої школи мистецтв отримали 17 нагород.

Результати підтверджують, що мистецькі школи Луганської області виконують важливу місію — виховують нове покоління творчих особистостей і зберігають культурну спадщину навіть у часи війни.

☝️ Також нагадаємо, що школярі з Лисичанська та Попасної гідно представили Луганщину на III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2025: Карпатська Січ.

