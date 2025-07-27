Неділя, 27 Липня, 2025
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Трамп бажає миру між Камбоджею і Таїландом

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп бажає миру між Камбоджею і Таїландом

Президент США Дональд Трамп оголосив про свої наміри виступити як посередник у конфлікті між Камбоджею та Таїландом, що нещодавно вибухнув на спільному кордоні двох азійських держав. Про це він заявив у власній соціальній мережі Truth Social у суботу, 26 липня.

За словами американського лідера, його дипломатичні зусилля вже розпочалися. Спочатку Трамп провів розмову телефоном з прем’єр-міністром Камбоджі. Після цього зв’язався з очільником уряду Таїланду. Обидва співрозмовники, за словами президента, висловили зацікавленість у швидкому припиненні вогню.

📢 «Таїланд, як і Камбоджа, прагне негайно укласти перемир’я і досягти миру», – запевнив американський президент. Трамп також зазначив, що не обмежиться лише початковими контактами й надалі підтримуватиме зв’язок з обома урядами.

Він додав, що США нині ведуть переговори з Камбоджею та Таїландом і щодо торговельних питань. Проте дав чітко зрозуміти, що поки ситуація не стабілізується, на економічну співпрацю сподіватись не варто.

📢 «Вашингтон не має наміру укладати торговельну угоду з жодної зі сторін, поки тривають бойові зіткнення», – підкреслив Трамп.

Він також розповів про важливе зрушення у переговорах.

📢 «Вони домовилися негайно зустрітися та швидко розробити угоду про припинення вогню та, зрештою, мир! Для мене було честю мати справу з обома країнами… Сподіваємося, що вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торговельних угод з обома», – написав Трамп у дописі.

Конфлікт між Камбоджею та Таїландом спалахнув цього тижня. Причини напруження досі остаточно не з’ясовані. Відомо, що бойові зіткнення відбуваються у прикордонній зоні, яку обидві сторони вважають спірною. Станом на суботу відомо про десятки загиблих, серед яких — переважно військові. Через небезпеку в регіоні було оголошено надзвичайний стан. Влада обох країн розпочала масштабну евакуацію цивільного населення. За попередніми даними, тимчасове житло отримали вже понад 100 тисяч мирних мешканців.

Камбоджа і Таїланд звинувачують одне одного у провокуванні конфлікту, проте в офіційних заявах обидві держави стверджують, що діють виключно в межах самооборони.

Наразі невідомо, чи зможе дипломатична ініціатива Трампа призвести до деескалації. Проте експерти вважають, що залучення США до переговорного процесу може посилити тиск на сторони конфлікту та змусити їх активніше шукати політичне вирішення.

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