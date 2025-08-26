«Ми або домовимося, або ні» – Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни росії проти України. Під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у понеділок, 25 серпня, він наголосив, що готовий втрутитися у переговорний процес, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто конкретних результатів.

Трамп повідомив, що уважно стежить за переговорами між шостим українським президентом Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором владіміром путіним. За його словами, у найближчі один-два тижні стане зрозуміло, чи є шанс на мирну угоду. В іншому випадку Вашингтон готовий діяти більш рішуче.

📢 «Це може мати дуже серйозні наслідки (для росії. – ред.), але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися», – заявив американський лідер.

Якими саме можуть бути ці наслідки, президент США поки що не уточнив. Водночас він підтвердив, що готовий застосувати жорсткіші кроки у випадку, якщо кремль не погодиться на конструктивний діалог із Києвом.

📢 «Ми або домовимося, або ні», – додав Трамп, залишивши відкритим питання подальших дій Вашингтона.

У той же день Трамп зробив ще кілька різких заяв під час зустрічі з журналістами. Він стверджував, що путін уникає зустрічі із Зеленським, оскільки має до нього особисту неприязнь. Крім того, американський президент назвав нинішню війну між росією та Україною «конфліктом особистостей», підкреслюючи складність переговорів через фактор взаємного несприйняття двох лідерів.

Експерти відзначають, що слова Трампа можуть свідчити про потенційну готовність Вашингтона заявляти про посилення тиску на москву у випадку затягування переговорів. Ймовірні варіанти включають нові санкційні пакети вторинної дії, розширення комерційної військової підтримки України та більш активне дипломатичне втручання США.

☝️ Нагадаємо, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна росії проти України може завершитися протягом найближчих шести місяців. У Вашингтоні дедалі частіше лунають сигнали, що для досягнення миру кремлю доведеться зіткнутися з набагато жорсткішими наслідками, ніж досі.