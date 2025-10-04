Мюнхенський аеропорт знову закривали через дрони

Субота, 4 Жовтня, 2025
Аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль змушений тимчасово припиняти свою роботу через можливу загрозу з боку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інцидент призвів до значних затримок авіарейсів та перенаправлення літаків до інших аеропортів, створюючи серйозні незручності для пасажирів. Про це повідомило німецьке видання BILD у суботу, 4 жовтня.

Згідно з інформацією видання, ввечері в п’ятницю о 21:28 було остаточно заблоковано всі злети та посадки через підозрілі спостереження дронів у районі злітно-посадкових смуг. Федеральна поліція Німеччини наголосила, що безпека є головним пріоритетом, тому заходи були прийняті негайно, аби уникнути загроз для пасажирів та персоналу.

На місці активно працюють поліцейські сили Мюнхена, які перевіряють отримані сигнали про можливу присутність безпілотників та проводять пошукові операції. Наразі не повідомляється, коли обмеження будуть зняті, а тимчасове закриття аеропорту пояснюється необхідністю забезпечити максимальний рівень безпеки.

На вебсайті аеропорту заявлено, що ввечері 3 жовтня служба управління повітряним рухом DFS оголосила про призупинення авіарейсів через повідомлення про дрони. Роботу аеропорту відновлять лише після отримання точних даних і гарантії відсутності загроз.

Ситуація спричинила суттєві труднощі для пасажирів. Згідно з даними Flightradar24, у п’ятницю перенаправили 17 рейсів. Також днем раніше близько 3 тис. осіб були змушені залишатися в терміналах, користуючись розкладачками та лавками для відпочинку.

Нагадаємо, перший випадок стався ввечері 2 жовтня, коли неподалік аеропорту помітили невідомі безпілотники. Тоді роботу повітряної гавані тимчасово призупинили, а доступ до злітно-посадкових смуг закрили з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що на півночі Німеччини, у землі Шлезвіг-Гольштейн, 1 жовтня зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об’єктами. Декілька безпілотників пролетіли над корабельнею в Кілі. Згодом невідомі БпЛА бачили над університетською клінікою, електростанцією, будівлею місцевого парламенту та нафтопереробним заводом.

